12 пациентов с коронавирусом за сутки умерли в Алтайском крае

377 человек в ковидных госпиталях находятся в тяжелом состоянии, 139 из них на аппаратах ИВЛ.
За сутки удалось пополнить коечный фонд на 80 мест, итого свободными остаются 499 коек.
Всего в крае с начала пандемии заболело 17 510 человек, выздоровело — 14 907 (за сутки +148).
За весь период умер 691 пациент.
Новые случаи
- Барнаул — 80,
- Бийск — 15,
- Первомайский район — 12,
- Заринск — 11,
- Рубцовск и Славгород — по 10 заболевших,
- Алейск — 7,
- Локтевский район — 6,
- Бурлинский, Табунский и Алтайский районы — по 5 заболевших,
- Камень-на-Оби, Зональный, Алейский, Красногорский, Немецкий национальный и Целинный районы — по 4 заболевших,
- Усть-Калманский, Змеиногорский и Кулундинский районы — по 3 заболевших,
- Новичихинский и Солтонский районы — по 2 заболевших,
- Усть-Пристанский район — один заболевший.