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Жизнь

12 пациентов с коронавирусом за сутки умерли в Алтайском крае

204 новых случая заболевания коронавирусной инфекций зафиксировали за сутки в Алтайском крае, в том числе 12 бессимтомных. 12 человек скончалось, сообщили 23 октября в региональном оперштабе.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

377 человек в ковидных госпиталях находятся в тяжелом состоянии, 139 из них на аппаратах ИВЛ.

За сутки удалось пополнить коечный фонд на 80 мест, итого свободными остаются 499 коек.

Всего в крае с начала пандемии заболело 17 510 человек, выздоровело — 14 907 (за сутки +148).

За весь период умер 691 пациент.

Новые случаи

  • Барнаул — 80,
  • Бийск — 15,
  • Первомайский район — 12,
  • Заринск — 11,
  • Рубцовск и Славгород — по 10 заболевших,
  • Алейск — 7,
  • Локтевский район — 6,
  • Бурлинский, Табунский и Алтайский районы — по 5 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Зональный, Алейский, Красногорский, Немецкий национальный и Целинный районы — по 4 заболевших,
  • Усть-Калманский, Змеиногорский и Кулундинский районы — по 3 заболевших,
  • Новичихинский и Солтонский районы — по 2 заболевших,
  • Усть-Пристанский район — один заболевший.
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