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Жизнь

7 пациентов скончалось за сутки в ковидных госпиталях Алтайского края

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердили 84 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 63 пациента, умерло 7 человек (от COVID-19 — 5), сообщили 23 апреля в оперштабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
Диагностический центр Алтайского края.

Продолжает расти число пациентов в тяжелом состоянии. Количество тяжелобольных составило 196 человек (+3 за сутки), из них 87 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях с коронавирусом лечатся 909 человек, 296 с вирусной пневмонией. В резерве находится 401 коечное место.

Общее число заболевших в крае достигло 49 109 человек, закрыто 44 025 больничных, умерло 2 913 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 25, Бийск — 11, Рубцовск — 7,
  • Змеиногорский район — 4,
  • Бийский, Кулундинский и Рубцовский районы — по 3 заболевших,
  • Заринск, Яровое, Михайловский, Немецкий национальный районы -по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Новоалтайск, Славгород, Алтайский, Волчихинский, Калманский, Ключевский, Локтевский, Новичихинский, Первомайский, Поспелихинский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Тальменский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Чарышский и Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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