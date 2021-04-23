7 пациентов скончалось за сутки в ковидных госпиталях Алтайского края

Продолжает расти число пациентов в тяжелом состоянии. Количество тяжелобольных составило 196 человек (+3 за сутки), из них 87 подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в ковидных госпиталях с коронавирусом лечатся 909 человек, 296 с вирусной пневмонией. В резерве находится 401 коечное место.
Общее число заболевших в крае достигло 49 109 человек, закрыто 44 025 больничных, умерло 2 913 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 25, Бийск — 11, Рубцовск — 7,
- Змеиногорский район — 4,
- Бийский, Кулундинский и Рубцовский районы — по 3 заболевших,
- Заринск, Яровое, Михайловский, Немецкий национальный районы -по 2 заболевших,
- Белокуриха, Новоалтайск, Славгород, Алтайский, Волчихинский, Калманский, Ключевский, Локтевский, Новичихинский, Первомайский, Поспелихинский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Тальменский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Чарышский и Шипуновский районы — по 1 заболевшему.