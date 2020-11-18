14 пациентов в алтайских ковидных госпиталях умерли за сутки

В тяжелом состоянии продолжают находится 590 человек, из них 151 подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в больницах от ковида лечатся 2 504 человека и 1 944 пациентов с вирусной пневмонией.
На дому проходят лечение 2 880 человек (бессимптомные вирусоносители) и 1 164 пациентов долечивают дома вирусную пневмонию.
Остается в резерве 1 452 свободных койки в инфекционных госпиталях.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 23 386 человек, выздоровели всего 19 874 (+286 за сутки) человека.
За весь период умерло 994 (+14 за сутки) человека.
Новые случаи
- Барнаул — 79,
- Рубцовск — 24,
- Бийск, Заринск, Яровое — по 10 заболевших,
- Славгород — 9,
- Благовещенский, Залесовский, Ключевской, Локтевский, Шипуновский, Рубцовский районы — по 6 заболевших,
- Курьинский, Троицкий районы — по 5 заболевших,
- Алейск, Бурлинский, Первомайский районы — по 4 заболевших,
- Волчихинский, Михайловский, Тальменский, Топчихинский районы — по 3 заболевших,
- Новоалтайск, Алтайский, Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Поспелихинский, Угловский районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Косихинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Родинский, Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.