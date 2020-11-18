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Жизнь

14 пациентов в алтайских ковидных госпиталях умерли за сутки

232 новых случая заболевания COVID-19 подтвердилось в Алтайском крае за сутки. Умерло 14 человек, сообщили 18 ноября в оперштабе региона.

Красная зона. Коронавирус.
Красная зона. Коронавирус.
altairegion22.ru

В тяжелом состоянии продолжают находится 590 человек, из них 151 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в больницах от ковида лечатся 2 504 человека и 1 944 пациентов с вирусной пневмонией.

На дому проходят лечение 2 880 человек (бессимптомные вирусоносители) и 1 164 пациентов долечивают дома вирусную пневмонию.

Остается в резерве 1 452 свободных койки в инфекционных госпиталях.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 23 386 человек, выздоровели всего 19 874 (+286 за сутки) человека.

За весь период умерло 994 (+14 за сутки) человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 79,
  • Рубцовск — 24,
  • Бийск, Заринск, Яровое — по 10 заболевших,
  • Славгород — 9,
  • Благовещенский, Залесовский, Ключевской, Локтевский, Шипуновский, Рубцовский районы — по 6 заболевших,
  • Курьинский, Троицкий районы — по 5 заболевших,
  • Алейск, Бурлинский, Первомайский районы — по 4 заболевших,
  • Волчихинский, Михайловский, Тальменский, Топчихинский районы — по 3 заболевших,
  • Новоалтайск, Алтайский, Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Поспелихинский, Угловский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Косихинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Родинский, Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.
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