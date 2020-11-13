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Жизнь

175 пациентов в ковидных госпиталях Алтайского края не могут дышать самостоятельно

За сутки в Алтайском крае выявили еще 237 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло 10 человек, сообщили 13 ноября в оперштабе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

175 человек в ковидных госпиталях подключены к аппаратам ИВЛ. В тяжелом состоянии находятся 654 человека, днем ранее их было 643.

Всего в крае развернули почти 6 тыс. коек для больных коронавирусом, чуть более 3 тыс. имеют подключение к кислороду, 503 оборудованы ИВЛ. В резерве остается 1,2 тысячи мест.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 22 204 человека, выздоровели всего 18 550 (+162 за сутки) человек.

За весь период умерло 940 (+10 за сутки) человек, все взрослые.

Новые случаи

  • Барнаул — 77,
  • Заринск — 12,
  • Бийск, Рубцовск — по 11 заболевших,
  • Новоалтайск — 10,
  • Славгород — 9,
  • Алейск, Ключевской, Первомайский районы — по 6 заболевших,
  • Мамонтовский, Родинский районы — по 5 заболевших,
  • Благовещенский, Залесовский, Локтевский, Ребрихинский, Троицкий, Яровое — по 4 заболевших,
  • Белокуриха, Алтайский, Бурлинский, Волчихинский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Михайловский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Краснощековский, Курьинский, Новичихинский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 2 заболевших,
  • Егорьевский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
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