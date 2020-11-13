175 пациентов в ковидных госпиталях Алтайского края не могут дышать самостоятельно

175 человек в ковидных госпиталях подключены к аппаратам ИВЛ. В тяжелом состоянии находятся 654 человека, днем ранее их было 643.
Всего в крае развернули почти 6 тыс. коек для больных коронавирусом, чуть более 3 тыс. имеют подключение к кислороду, 503 оборудованы ИВЛ. В резерве остается 1,2 тысячи мест.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 22 204 человека, выздоровели всего 18 550 (+162 за сутки) человек.
За весь период умерло 940 (+10 за сутки) человек, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 77,
- Заринск — 12,
- Бийск, Рубцовск — по 11 заболевших,
- Новоалтайск — 10,
- Славгород — 9,
- Алейск, Ключевской, Первомайский районы — по 6 заболевших,
- Мамонтовский, Родинский районы — по 5 заболевших,
- Благовещенский, Залесовский, Локтевский, Ребрихинский, Троицкий, Яровое — по 4 заболевших,
- Белокуриха, Алтайский, Бурлинский, Волчихинский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Михайловский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Краснощековский, Курьинский, Новичихинский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 2 заболевших,
- Егорьевский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.