Пациенту в Кузбассе после смерти подтвердили коронавирус. Срочно закрыли три больницы и храм

В Кемеровской области в реанимации горбольницы Белова скончался пациент, коронавирус у которого подтвердили через пару дней, рассказали власти региона в Telegram-канале « Цивилёв. Live ».

«15 апреля в реанимации городской больницы Белово скончался пациент с пневмонией. Ранее данный пациент также проходил лечение в Краснобродской городской больнице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый тест на коронавирус у пациента показал отрицательный результат. Результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

В настоящее время определен круг лиц, контактировавших с больным, всем выданы предписания об обязательной самоизоляции. Тестирования на коронавирус первому кругу лиц будут проведены 17 апреля, второму — 18 апреля.

Городская больница в Белово, а также Краснобродская горбольница и Мысковская горбольница переведены на особый режим работы и закрыты на 14-дневный карантин с 16 апреля.

Медперсонал этих больниц продолжит работу и будет проживать на изоляции в обсерваторах. Пациенты, находящиеся в больницах, продолжат получать запланированное лечение.

«Также по решению штаба на 14-дневный карантин закрыт Храм пророка Ильи в Краснобродском городском округе, где проходило отпевание скончавшегося пациента», — подчеркнули власти региона.

Всего в Кузбассе на 17 апреля выявлено 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.