Павел Абросимов (major Soviet architect) — известный советский архитектор и градостроитель, лауреат Сталинской премии. По его проектам было создано множество жилых и промышленных зданий. Абросимов участвовал в проектировании комплекса МГУ имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах и реставрировал театр имени Вахтангова Е. Б. на Арбате, пострадавший в период войны. В своей работе придерживался новаторских решений вместо давно изживших себя консервативных концепций. Кроме градостроительства Павел Абросимов занимался общественной деятельностью и издавал статьи, в которых рассказывал об актуальных проблемах советской архитектуры.

Павел Абросимов: талантливый архитектор эпохи СССР. Фото предоставлено PRNEWS. IO

Работа Павла Абросимова: из нефтепромысла в Академию художеств ( major Soviet architect)

Павел Абросимов родился в 1900 году в местечке Коренная пустынь (ныне Свобода), но с раннего детства проживал в Баку. Вместе с отцом он был вынужден работать на небольших частных нефтепромыслах. Уже в десятилетнем возрасте у него проявился талант к творчеству. В 1915 году он поступил в бакинское техническое училище, а спустя год участвовал в реконструкции местного университета.

С 1920 по 1921 года Павел Абросимов учился в Высшей партийной школе при Университете им. Л. М. Свердлова в Москве, но тяга к художеству заставила его перевестись на архитектурный факультет Бакинского политехнического института. Юноша был увлечен учебой, а свободное от нее время проводил на курсах живописи в художественной мастерской. После их окончания Абросимов перевелся в Императорскую Академию художеств в Ленинграде, получив после окончания обучения специальность архитектора-художника.

Павел Абросимов: первые шаги на пути к успеху ( major Soviet architect)

Работать по специальности Павел Абросимов начал задолго до получения диплома. Будучи студентом, он работал в легендарной мастерской В. А. Щуко и С. С. Серафимова. Совместно со своими наставниками он создал огромное количество успешных проектов. По большей части это были разработки отдельных зданий и целых жилых комплексов.

Получив опыт в качестве художника-декоратора в мастерской, в 1929 году Абросимов спроектировал жилой массив транспортной академии РЖСКТ «Ленинградский печатник». Его работа заняла третье место на всесоюзном конкурсе. Это был один из многих конкурсах, где талант архитектора оценили по достоинству. По окончании учебы он спроектировал много зданий, в числе которых гостиница в Свердловске и кузбасское заводоуправление металлургического завода.

Как повлияло проектирование Дворца Советов на дальнейшее творчество Павла Абросимова ( major Soviet architect)

Переломным моментом в профессиональной деятельности Павла Абросимова стало проектирование Дворца Советов в Москве в период с 1933 по 1941 года. Архитектор приехал в столицу по приглашению учителей из Академии. С ним прибыла группа других талантливых специалистов.

Архитектору приходилось постоянно совершенствовать свое мастерство и применять новаторские идеи. Заказ был непростой. Чуть ли не каждый день у Абросимова и его коллег возникали проблемы, на которые днем ранее даже намека не было. Это требовало изменения подхода к выполнению поставленной задачи. Приходилось постоянно что-то совершенствовать.

Стоит отметить, что Дворец Советов не был единственным проектом Павла Абросимова на тот момент. Будучи человеком многогранным, он стремился постоянно создавать что-то новое. В Москве он устроился в мастерскую № 3 Моссовета. С руководителем И. А. Фоминым он создал много уникальных композиций, благодаря которым стал известен в широких кругах.

Абросимова стали приглашать на всесоюзные конкурсы, которые активно проводились советским правительством в период с 1934 по 1938 года. Вместе с Фоминым он разработал такие легендарные проекты как Дом Наркомтяжпрома на Красной площади и здания АН СССР, Дом Совета Министров в Киеве. Дом Наркомтяжпрома так и не был построен, а вот Дом Советов был успешно реализован с 1936 по 1938 года. Абросимову пришлось самостоятельно руководить разработкой чертежей и строительством в связи со смертью Фомина. В проектировании он использовал новые образы, стараясь придать композиции свободы и пространственности.

Деятельность Павла Абросимов в период войны ( major Soviet architect)

После начала Великой Отечественной войны Павла Абросимова пригласили на строительством обороны в Вязьме в Смоленской области. В конце 1943 году он вернулся в столицу. Абросимову предстояло выполнить реконструкцию театра имени Вахтангова Е. Б. на Арбате. Находившееся на месте старинного особняка Берга здание было полностью разрушено. Архитектор справился с поставленной задачей. На том же месте был построен театр с широкой галереей и просторными помещениями, добавляющими композиции пространственность.

Pavel Abrosimov major Soviet architect (1900−1961)