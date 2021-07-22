Павел Дуров подтвердил, что за его телефоном следят с помощью шпионской программы

The Guardian участвовала в расследовании о слежке за более чем 50 тыс. телефонов известных людей, среди которых оказался и основатель «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров. Он это подтвердил, пишет РБК.

По словам программиста, как минимум с 2018 года ему было известно, что один из телефонных номеров был включен в список потенциальных целей инструментов наблюдения, и это его никак не беспокоит:

«Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован — им придется пройти через тысячи концептуальных проектов для функций Telegram и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки нашего продукта. Там они не найдут никакой важной информации», — заметил он.

Комментируя статью, Павел Дуров рассказал, что приложения-шпионы могут взломать любой телефон на операционных системах iOS и Android и нет способа защитить устройство от этого.

Дуров вспомнил откровения бывшего агента АНБ Эдварда Сноудена, который еще в 2013 году говорил, что корпорации Apple и Google являются частью глобальной программы наблюдения. То есть эти компании должны среди прочего внедрять бэкдоры, замаскированные под ошибки безопасности, в свои мобильные операционные системы.

Девушка , телефон СС0

По словам Дурова, проблема с бэкдорами в том, что их может использовать кто угодно: «Неудивительно, что израильская компания NSO Group продавала доступ к инструментам шпионажа, которые позволяли третьим сторонам взламывать десятки тысяч телефонов».

Именно с помощью приложения компании NSO Group и следили за Павлом Дуровым, по версии The Guardian. В расследовании утверждается, что израильский софт использовался властями более десяти стран для слежки за журналистами, гражданскими активистами, правозащитниками и чиновниками по всему миру.



