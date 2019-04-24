Павел Грудинин передал две трети имущества бывшей жене

Имущество Грудининых состоит из акций совхоза имени Ленина и денег на счетах. По решению суда Ирина Грудинина получила 41,9% акций совхоза.
«Почему две трети? Потому что Ирина Игоревна является инвалидом, не имеет высокого какого-то достаточного дохода, а Павел Николаевич имеет стабильно высокий доход, суд это учел и принял такое решение», — заявил Дмитрий Мальбин.
Он не стал называть общую стоимость имущества семьи. Грудинин развелся с женой в июле 2018 года. Дело о разделе имущества слушалось в закрытом режиме.