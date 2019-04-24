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Жизнь

Павел Грудинин передал две трети имущества бывшей жене

Суд города Видное Московской области удовлетворил иск бывшей жены экс- кандидата в президенты Павла Грудинина и передал ей две трети совместно нажитого имущества, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Мальбина.

Журналистка одного из телеканалов снимает кино про Грудинина и его землянику. Источник: facebook.com/pavel.grudinin.5
Журналистка одного из телеканалов снимает кино про Грудинина и его землянику. Источник: facebook.com/pavel.grudinin.5

Имущество Грудининых состоит из акций совхоза имени Ленина и денег на счетах. По решению суда Ирина Грудинина получила 41,9% акций совхоза.

«Почему две трети? Потому что Ирина Игоревна является инвалидом, не имеет высокого какого-то достаточного дохода, а Павел Николаевич имеет стабильно высокий доход, суд это учел и принял такое решение», — заявил Дмитрий Мальбин.

Он не стал называть общую стоимость имущества семьи. Грудинин развелся с женой в июле 2018 года. Дело о разделе имущества слушалось в закрытом режиме.

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