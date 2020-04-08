Паводок близко: в МЧС предупредили о приближении воды в реках Алтая к опасным отметкам

Так, в экстренном ведомстве сообщили, что в ближайшие двое суток на реке Чумыш в районе села Ельцовка ожидается вскрытие реки, в связи с чем продолжится подъем уровня воды и возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.
Также продолжится подъем уровня воды в период с 9 по 11 апреля на реке Чапша в районе села Красногорское. Здесь также не исключаются подтопления.
Мониторинг паводковой обстановки продолжается, осуществляется информирование населения, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.
Также в крае определены и подготовлены пункты временного размещения для граждан.