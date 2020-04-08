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8 апреля
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Жизнь

Паводок близко: в МЧС предупредили о приближении воды в реках Алтая к опасным отметкам

Главное управление МЧС по Алтайскому краю предупреждает о вероятном достижении опасных отметок в некоторых реках региона.

Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Алексей Алексеев, Barnaul 22

Так, в экстренном ведомстве сообщили, что в ближайшие двое суток на реке Чумыш в районе села Ельцовка ожидается вскрытие реки, в связи с чем продолжится подъем уровня воды и возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

Также продолжится подъем уровня воды в период с 9 по 11 апреля на реке Чапша в районе села Красногорское. Здесь также не исключаются подтопления.

Мониторинг паводковой обстановки продолжается, осуществляется информирование населения, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

Также в крае определены и подготовлены пункты временного размещения для граждан.

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