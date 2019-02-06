Паводок на Алтае пойдет по сложному сценарию, рассказали в МЧС

Ученые-гидрологи предупредили, что весной 2019 года паводковая обстановка может развиваться по неблагоприятному сценарию в семи регионах Сибири, в том числе в Алтайском крае и Республике Алтай. Также серьезные последствия половодья угрожают Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областям, Красноярскому краю и Туве, сообщили в МЧС.

Этот прогноз ученые составили на основе анализа прохождения весеннего половодья в Сибири за последние 10 лет, а также фактических данных по снегозапасу, толщине льда на водоёмах и глубине промерзания почвы.

Андрей Деменёв,

заместитель начальника главка МЧС по Новосибирской области полковник:

Для сопровождения паводка более 380 оперативных групп встанут на дежурство, где возможно осложнение обстановки. Всего на территории Сибири определена группировка в количестве 95 тысяч человек и 22,5 тысячи единиц техники, 95 воздушных судов и 1 605 плавсредств. Кроме того, специальные комиссии обследуют 1 071 гидротехническое сооружение на территории округа.

Для того, чтобы вовремя получать информацию о об угрозе возможного подтопления, в МЧС будут активно использовать системы автоматического наблюдения, гидрологические посты, беспилотники и технологии космического мониторинга. В оперативном информировании дежурно-диспетчерских служб и населения о складывающейся обстановке в Сибирском Федеральном округе активно задействуют 10 тысяч старост населённых пунктов.