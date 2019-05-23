Паводок на Алтае: уровень воды в Катуни приближается к критической отметке

Из-за обильных осадков на территории Республики Алтай в ближайшие сутки-двое уровень воды в реке Катунь продолжит расти. Превышение опасной отметки — 530 см — и подтопление прибрежных территорий ожидают рядом с селом Сростки, сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайском краю.

В Центре управления в кризисных ситуациях краевого ГУ МЧС России собирают и обрабатывают поступающую информацию о ситуации на территориях, где понимается уровень воды. Ситуация находится на контроле.

По состоянию на 8 часов утра 23 мая в райцентре Чарышское наблюдается небольшое падение уровня воды в реке Чарыш. В селе подтопленными остаются 11 приусадебных участков.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям, проживающим в зоне возможного подтопления, предпринять меры, которые помогут сохранить здоровье и имущество. В частности, изучить границы возможных зон затопления, запомнить места хранения лодок, плотов, заранее составить перечень документов, имущества и медикаментов, которые нужно вывезти при эвакуации в первую очередь.

Как вести себя в паводок

Следите за информацией в местных СМИ о развитии паводковой ситуации; Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей; Отключите газ , электричество; Погасите огонь в горящих печах; Ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак; Животных необходимо выпустить из помещений , а собак отвязать; Дрова и все предметы , способные уплыть при подъеме воды , лучше перенести в закрытое помещение ( сарай); Подготовьтесь к эвакуации.

Уровень воды в реках Алтайского края: изменение 23 мая