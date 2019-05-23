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23 мая 10°C

Паводок на Алтае: уровень воды в Катуни приближается к критической отметке

Из-за обильных осадков на территории Республики Алтай в ближайшие сутки-двое уровень воды в реке Катунь продолжит расти. Превышение опасной отметки — 530 см — и подтопление прибрежных территорий ожидают рядом с селом Сростки, сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайском краю.

Катунь.
Катунь.
Евгения Родочинская

В Центре управления в кризисных ситуациях краевого ГУ МЧС России собирают и обрабатывают поступающую информацию о ситуации на территориях, где понимается уровень воды. Ситуация находится на контроле.

По состоянию на 8 часов утра 23 мая в райцентре Чарышское наблюдается небольшое падение уровня воды в реке Чарыш. В селе подтопленными остаются 11 приусадебных участков.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям, проживающим в зоне возможного подтопления, предпринять меры, которые помогут сохранить здоровье и имущество. В частности, изучить границы возможных зон затопления, запомнить места хранения лодок, плотов, заранее составить перечень документов, имущества и медикаментов, которые нужно вывезти при эвакуации в первую очередь.

Как вести себя в паводок

  1. Следите за информацией в местных СМИ о развитии паводковой ситуации;
  2. Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей;
  3. Отключите газ, электричество;
  4. Погасите огонь в горящих печах;
  5. Ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;
  6. Животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;
  7. Дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);
  8. Подготовьтесь к эвакуации.

Уровень воды в реках Алтайского края: изменение 23 мая

  • уровень Бии (у Бийска) за сутки поднялся на 44 см;
  • уровень Катуни (у Сросток) — на 130 см,
  • уровень Чарыша (у Белоглазово) — на 138 см.
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