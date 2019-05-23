Паводок на Алтае: уровень воды в Катуни приближается к критической отметке

В Центре управления в кризисных ситуациях краевого ГУ МЧС России собирают и обрабатывают поступающую информацию о ситуации на территориях, где понимается уровень воды. Ситуация находится на контроле.
По состоянию на 8 часов утра 23 мая в райцентре Чарышское наблюдается небольшое падение уровня воды в реке Чарыш. В селе подтопленными остаются 11 приусадебных участков.
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям, проживающим в зоне возможного подтопления, предпринять меры, которые помогут сохранить здоровье и имущество. В частности, изучить границы возможных зон затопления, запомнить места хранения лодок, плотов, заранее составить перечень документов, имущества и медикаментов, которые нужно вывезти при эвакуации в первую очередь.
Как вести себя в паводок
- Следите за информацией в местных СМИ о развитии паводковой ситуации;
- Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей;
- Отключите газ, электричество;
- Погасите огонь в горящих печах;
- Ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;
- Животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;
- Дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);
- Подготовьтесь к эвакуации.
Уровень воды в реках Алтайского края: изменение 23 мая
- уровень Бии (у Бийска) за сутки поднялся на 44 см;
- уровень Катуни (у Сросток) — на 130 см,
- уровень Чарыша (у Белоглазово) — на 138 см.