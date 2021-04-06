6 апреля
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Жизнь

Паводок пришел в барнаульский парк

В барнаульском парке «Изумрудный» подтопило талой водой, идущей со стороны стадиона «Клевченя», сообщил 6 апреля управляющий парком Владислав Вакаев.

В парке "Изумрудный" подтопило велодорожку.
В парке "Изумрудный" подтопило велодорожку.
Владислав Вакаев

Пока затопило только часть велобеговой дорожки. Для борьбы с водой используют трактор и помпу для откачки.

«Уровень воды снижается. Одновременно сделали импровизированный переход из европоддонов. Думаю, впоследствии придется делать специальную дренажную систему, чтобы не допустить подтопления дорожки в дальнейшем. Ведь люди хотят пользоваться ей в любое время года», — пишет Вакаев.

Паводок на Алтае 2021

Оперативные группы спасателей уже направились в несколько районов Алтайского края, где начали расти уровни воды в реках.

В частности, активно вскрываются реки по югу края — Чарыш, Алей и Ануй.

«В крае 83 населенных пункта в 27 муниципальных образованиях подвержены риску подтопления во время весеннего половодья, 45 населенных пунктов в 19 муниципальных образованиях находятся в зоне подтопления талыми и грунтовыми водами», — цитирует ТАСС руководителя ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова.

Ранее altapress.ru выяснил, когда будет ледоход в Барнауле.

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