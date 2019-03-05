Паводок: работа на предупреждение

Около 200 воздушных линий электропередачи и 20 подстанций с первого марта находятся в зоне особого контроля энергетиков — персонал филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» готов к прохождению на территории региона весеннего паводка.

Подготовка к этому периоду началась во всех производственных отделениях ведущей электросетевой компании Алтайского края еще в феврале. В ежедневном режиме ведется мониторинг состояния льда на реках. Под контролем находятся все подстанции и линии электропередачи, которые могут оказаться в зоне риска. Особое внимание — участкам линий 10 киловольт (кВ) в местах разливов Оби, Бии, Алея, в поймах других рек и озер края. Там ведется подсыпка и обваловка опор, защита бетонных оснований от ледохода.

На первом этапе выявлено 119 объектов электросетевого комплекса, подверженных высокому риску в период весеннего половодья. Утвержден план мероприятий по оперативному восстановлению работы оборудования и обеспечению энергоснабжения потребителей. На период восстановительных работ будут использованы РИСЭ, резервные источники питания, все они готовы к работе.

Проверен аварийный запас ГСМ, готовность спецтехники (краны, автовышки, бурокраны, бульдозеры) для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений. Проработаны вопросы доставки спецтехники на трассы ЛЭП. Подразделения, где возможно нарушение транспортного обеспечения из-за разлива рек, укомплектованы необходимым резервом.

Вся работа по обеспечению безаварийного функционирования электросетевого комплекса в паводковый период ведется в тесном взаимодействии с ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю и противопаводковыми комиссиями муниципалитетов.