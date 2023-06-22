22 июня
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Жизнь

Паводок в Алтайском крае пошел на убыль. Обь значительно опустилась

Вторая волна паводка в Алтайском крае идет на спад, сообщает ГУ МЧС по региону.

Обь у Барнаула.
Обь у Барнаула.
Михаил Хаустов

Уровень Оби в районе Барнаула снизился на 10 см. Теперь он составляет 547 см при критической отметке в 560.

В микрорайоне Затон река разлилась на 39 приусадебных участках. Однако подтопленных жилых домов нет.

В районе села Усть-Пристань Обь снизилась еще на 19 см.

В муниципальных образованиях, участки которых затопило, продолжает действовать режим "повышенной готовности". Там дежурят спасатели.

Уровень Бии, тем временем, в два раза ниже критической отметки.

Катунь в районе села Сростки ниже опасного уровня на 138 см. Гидрологическая обстановка на реках Алей, Чарыш и Чумыш также спокойная.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Оби не дошел до критического уровня и начал спадать.

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