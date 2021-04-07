В Алтайском крае большая вода начала размывать дороги

Опасный уровень воды ожидают в районе села Староалейское уже в ближайшее время. Там может подтопить прибрежные территории.
Еще с 31 марта ситуацию в селе контролирует опергруппа спасателей.
7 апреля туда прибыли еще четыре человека из управления по обеспечению мероприятий ГОЧС и ПБ с лодкой и мотопомпой.
В селе размыло дорогу водой, которая пришла с полей. Из пяти отрезанных жилых домов эвакуировали трех человек, которые отправились к родственниками.
Подтопленных домов и приусадебных участков нет.
В райцентре Краснощеково также повышается уровень воды. Видео накануне опубликовали в соцсетях.
На место прибыли сотрудники аэромобильной группировки МЧС с комплектом водоналивных дамб.
Перелив воды через дорогу зафиксировали на 52 км трассы Шипуново — Краснощеково — Курья.
Дорожники Южного ДСУ проводят все необходимые мероприятия для пропуска талых вод в поселке Усть-Таловка Курьинского района.
«На данный момент ограничения движения по сети дорог Алтайского края не наблюдается. При этом в предгорных районах складывается напряженная паводковая обстановка (Краснощековский, Курьинский районы)», — сообщили в краевом минтрансе.
Всего в Алтайском крае в зоне подтопления находится 182 населенных пункта, в которых проживает более 45 тыс. человек.