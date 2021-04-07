В Алтайском крае большая вода начала размывать дороги

7−8 апреля в Алтайском крае поднимется уровень воды в Алее и может достичь опасных отметок. Талые воды уже зашли в Краснощеково и Усть-Таловку Курьинского района. В ГУ МЧС по Алтайском краю рассказали , как начинается паводок.

Опасный уровень воды ожидают в районе села Староалейское уже в ближайшее время. Там может подтопить прибрежные территории.

Еще с 31 марта ситуацию в селе контролирует опергруппа спасателей.

7 апреля туда прибыли еще четыре человека из управления по обеспечению мероприятий ГОЧС и ПБ с лодкой и мотопомпой.

В селе размыло дорогу водой, которая пришла с полей. Из пяти отрезанных жилых домов эвакуировали трех человек, которые отправились к родственниками.

Подтопленных домов и приусадебных участков нет.

В райцентре Краснощеково также повышается уровень воды. Видео накануне опубликовали в соцсетях.

На место прибыли сотрудники аэромобильной группировки МЧС с комплектом водоналивных дамб.

Перелив воды через дорогу зафиксировали на 52 км трассы Шипуново — Краснощеково — Курья.

Дорожники Южного ДСУ проводят все необходимые мероприятия для пропуска талых вод в поселке Усть-Таловка Курьинского района.

«На данный момент ограничения движения по сети дорог Алтайского края не наблюдается. При этом в предгорных районах складывается напряженная паводковая обстановка (Краснощековский, Курьинский районы)», — сообщили в краевом минтрансе.

Всего в Алтайском крае в зоне подтопления находится 182 населенных пункта, в которых проживает более 45 тыс. человек.