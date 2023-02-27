Печатались на обрезках бумаги и спасали голодающих. Что за ЛИТО находилось в Барнауле и чем оно было известно

В феврале 1921 года в Барнауле создали литературное объединение писателей — ЛИТО. Оно стало прототипом современной Алтайской краевой писательской организации, которая относится к Союзу писателей России.
Что, откуда, как?
Свое начало ЛИТО берет с подъема литературной жизни в 1917—1920 годах. Тогда и появился литературный кружок «Агулипрок». Уже в 1920 году состав кружка изменился: там остались писатели, которые связали свою жизнь с советской Сибирью. Именно они основали ЛИТО.
Это были неординарные личности:
- Александр Степанович Пиотровский — секретарь Алтайского губернского отдела Союза работников просвещения. С 1923 года заведовал литературно-художественным отделом в газете «Красный Алтай».
- Порфирий Алексеевич Казанский — поэт, журналист, литератор, педагог, председатель городской думы Барнаула в 1918 году, а также редактор газеты «Жизнь Алтая» в 1913 году.
- Арсений Иванович Жиляков — был членом «Агулипрока», а также входил в инициативную группу по изданию книжной серии — «Библиотека «Сибирский рассвет».
- Степан Ильич Исаков — в 1919 году стал редактором журнала «Алтайский крестьянин», затем — журнала «Сибирский рассвет».
- Анна Александровна Караваева — автор книг: «Чертополошье», «Воронье», «Золотой клюв».
- Лидия Лесная — в 1920—1922 годах жила в Барнауле, где участвовала в работе Алтайского ЛИТО, под маркой которого вышел ее второй поэтический сборник «Жар-птица».
Общее количество «литовцев» колебалось в пределах 30 человек. Руководителем ЛИТО был Глеб Михайлович Пушкарев.
Что делали?
С 1921 по 1925 годы члены литобъединения активно готовили квалифицированные литературные кадры.
Для этого открыли художественно-литературную студию, на заседании которой читали новые произведения, знакомились с творчеством русских писателей и проводили литературные конкурсы.
Закончились страницы — начались обрезки бумаги
ЛИТО не прекращал существовать и в тяжелейших условиях. Первый коллективный сборник «Сноп» издали в 1921 году, чтобы помочь голодающим Поволжья. Из-за дефицита писчего материала печатное издание вышло на обрезках бумаги.
Через два года «литовцы» издали второй сборник — «Рабочие зори». Эти издания сохранились в фонде отдела редких книг Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова.
Есть в библиотеке и авторские сборники «литовцев»: «Жар-птица» Лидии Лесной, «Родному краю» Парфирия Казанского, «В тихих лесах» Арсения Жилякова, «Детвора» Глеба Пушкарева.
Как потом жили члены ЛИТО?
Судьбы «литовцев» сложились по-разному: Казанский погиб во время сталинских репрессий, именем Пиотровского долгое время интересовались лишь узконаправленные специалисты-филологи, а Лесную осуждали за творческие искания — ее стихи называли «кукольной поэзией буржуазного толка».
В то же время Пушкарева запомнили как издателя и редактора журналов «Сибирские огни», «Товарищ» и «Золотые искорки». Вошла в историю и Анна Караваева, чьи романы стали серьезным вкладом в копилку российской литературы.