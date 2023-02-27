28 февраля
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Жизнь

Печатались на обрезках бумаги и спасали голодающих. Что за ЛИТО находилось в Барнауле и чем оно было известно

В феврале 2023 года барнаульскому ЛИТО исполнилось бы 102 года. Altrapress.ru рассказывает, чем была знаменита эта организация и что за люди ее представляли.

Сборник Алтайского ЛИТО "Сноп", 1921 года.
Сборник Алтайского ЛИТО "Сноп", 1921 года.
vk.com/akunb

В феврале 1921 года в Барнауле создали литературное объединение писателей — ЛИТО. Оно стало прототипом современной Алтайской краевой писательской организации, которая относится к Союзу писателей России.

Общественная Алтайская краевая писательская организация &quot;Союз писателей России&quot; на ул. Крупской, 97.
Общественная Алтайская краевая писательская организация «Союз писателей России» на ул. Крупской, 97.
yandex.ru/maps

Что, откуда, как?

Свое начало ЛИТО берет с подъема литературной жизни в 1917—1920 годах. Тогда и появился литературный кружок «Агулипрок». Уже в 1920 году состав кружка изменился: там остались писатели, которые связали свою жизнь с советской Сибирью. Именно они основали ЛИТО.

Исаков Степан Ильич.
Исаков Степан Ильич.
ru.wikipedia.org
Казанский Порфирий Алексеевич.
Казанский Порфирий Алексеевич.
vk.com/akunb

Это были неординарные личности:

  • Александр Степанович Пиотровский — секретарь Алтайского губернского отдела Союза работников просвещения. С 1923 года заведовал литературно-художественным отделом в газете «Красный Алтай».
  • Порфирий Алексеевич Казанский — поэт, журналист, литератор, педагог, председатель городской думы Барнаула в 1918 году, а также редактор газеты «Жизнь Алтая» в 1913 году.
  • Арсений Иванович Жиляков — был членом «Агулипрока», а также входил в инициативную группу по изданию книжной серии — «Библиотека «Сибирский рассвет».
  • Степан Ильич Исаков — в 1919 году стал редактором журнала «Алтайский крестьянин», затем — журнала «Сибирский рассвет».
  • Анна Александровна Караваева — автор книг: «Чертополошье», «Воронье», «Золотой клюв».
  • Лидия Лесная — в 1920—1922 годах жила в Барнауле, где участвовала в работе Алтайского ЛИТО, под маркой которого вышел ее второй поэтический сборник «Жар-птица».

Общее количество «литовцев» колебалось в пределах 30 человек. Руководителем ЛИТО был Глеб Михайлович Пушкарев.

Что делали?

С 1921 по 1925 годы члены литобъединения активно готовили квалифицированные литературные кадры.

Для этого открыли художественно-литературную студию, на заседании которой читали новые произведения, знакомились с творчеством русских писателей и проводили литературные конкурсы.

Закончились страницы — начались обрезки бумаги

ЛИТО не прекращал существовать и в тяжелейших условиях. Первый коллективный сборник «Сноп» издали в 1921 году, чтобы помочь голодающим Поволжья. Из-за дефицита писчего материала печатное издание вышло на обрезках бумаги.

Альманах &quot;Рабочие зори&quot;, 1925 года.
Альманах «Рабочие зори», 1925 года.
vk.com/akunb

Через два года «литовцы» издали второй сборник — «Рабочие зори». Эти издания сохранились в фонде отдела редких книг Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова.

Есть в библиотеке и авторские сборники «литовцев»: «Жар-птица» Лидии Лесной, «Родному краю» Парфирия Казанского, «В тихих лесах» Арсения Жилякова, «Детвора» Глеба Пушкарева.

&quot;Чертополошье&quot; Анны Караваевой, 1923 года.
«Чертополошье» Анны Караваевой, 1923 года.
vk.com/akunb
Сборник стихов Лидии Лесной &quot;Жар-птица&quot;.
Сборник стихов Лидии Лесной «Жар-птица».
vk.com/akunb

Как потом жили члены ЛИТО?

Судьбы «литовцев» сложились по-разному: Казанский погиб во время сталинских репрессий, именем Пиотровского долгое время интересовались лишь узконаправленные специалисты-филологи, а Лесную осуждали за творческие искания — ее стихи называли «кукольной поэзией буржуазного толка».

Караваева Анна Александровна.
Караваева Анна Александровна.
altlib.ru
Александр Степанович Пиотровский.
Александр Степанович Пиотровский.
altlib.ru

В то же время Пушкарева запомнили как издателя и редактора журналов «Сибирские огни», «Товарищ» и «Золотые искорки». Вошла в историю и Анна Караваева, чьи романы стали серьезным вкладом в копилку российской литературы.

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