Печатные издания Алтайского края попали в топ-50 газет России

Два издания ИД «Алтапресс»: журнал-телегид «Телепарк» и «Народная газета «Печки-лавочки» вошли в топ-50 изданий в России, которые подлежат приоритетной выкладке в отделениях почтовой связи Алтайского края.

Почта России реализует масштабный проект по поддержке российских печатных СМИ с помощью почтовой розницы. В рамках проекта для каждого региона закреплен список изданий, которые выкладываются в почтовых отделениях на барьерных стойках — максимально доступных для потребителей местах. Приоритет отдан общественно-политическим СМИ, имеющим большое значение для информирования населения о событиях в стране и регионе, а также популярным и востребованным у широкого круга читателей изданиям, среди которых «Телепарк» и «Печки-лавочки».

Справка

«Телепарк»: издаётся ИД «Алтапресс» с 1998 года, телегид публикует программу 30 каналов, разнообразную информацию из мира кино, жизни звёзд, развлекательно-познавательную.

«Народная газета «Печки-лавочки»: издаётся ИД «Алтапресс» с 2002 года. Здесь есть все, что волнует человека в повседневной жизни: быт, семья, кулинария, хобби, пенсионное обеспечение, социальная поддержка. Основное распространение — районы Алтайского края.