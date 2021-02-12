Читают и болтают. Как барнаульцы ищут смысл жизни с помощью книг, психолога и печенек

Уже два года барнаульцы, которые в обычной жизни могли бы никогда не встретиться, собираются в кофейнях, чтобы обсуждать книги. Среди них есть массажисты, бизнесмены, инженеры и мамы в декрете. Они читают классику, книги по саморазвитию, делятся эмоциями и ищут смысл жизни. Встречи клуба «Читай-Болтай» проводит психолог Елена Ахметова. Корреспондент altapress.ru разбиралась, как люди с помощью чтения получают психологическую поддержку и зачем все это надо.

Краткое содержание

Шесть дней до Владивостока

Известный барнаульский юрист Игорь Осипов несколько лет назад попал в сложную жизненную ситуацию. Отвлечься от трудностей решил с помощью чтения книг. Большое впечатление на юриста произвела пьеса Евгения Гришковца «Как я съел собаку».

Путешествие из Барнаула во Владивосток. vk.com/urist.osipov.igor Путешествие из Барнаула во Владивосток. vk.com/urist.osipov.igor Путешествие из Барнаула во Владивосток. vk.com/urist.osipov.igor Путешествие из Барнаула во Владивосток. vk.com/urist.osipov.igor Путешествие из Барнаула во Владивосток. vk.com/urist.osipov.igor Путешествие из Барнаула во Владивосток. vk.com/urist.osipov.igor Путешествие из Барнаула во Владивосток. vk.com/urist.osipov.igor

«Меня вдохновило описание острова Русский. Решение поехать туда на машине принял мгновенно. Буквально на следующий день мы с другом отправились в путешествие во Владивосток. Шесть дней туда и столько же обратно. Правильные шаги принимаются под впечатлением от чего-то», — рассказывает Игорь.

Больше года он ходит в клуб «Читай-Болтай», организованный Еленой Ахмеровой. Иногда вместе со своей 15-летней дочкой Ариной. «Она любит книги, поэтому ей интересно принять участие в их обсуждении», — объясняет он.

Традиционная приятность

В феврале 2018 года психолог Елена Ахмерова создала клуб «Читай-Болтай», в котором люди могут обсудить книги, завести полезные знакомства и получить импровизированную психологическую консультацию.

Елена Ахмерова. vk.com/e.akhmerova

Елена Ахмерова,

психолог:

Чтение книг добавляет в жизнь цвет и разнообразие. Позволяет расширить видение мира. На наших встречах люди могут получить разные точки зрения на одну и ту же ситуацию и найти в этом что-то ценное для себя.

Встречи проходят раз в месяц в городских кофейнях, на которые Елена традиционно приносит печенье. «Перед каждой встречей я пеку сладости, чтобы создать атмосферу тепла и уюта. Это традиционная приятность от меня», — рассказывает она.

Книжный клуб «Читай-Болтай». vk.com/id554412124

Ахмерова рассказала, что в клуб приходят люди, которые в обычной жизни могли никогда не встретиться. Предприниматели, массажисты, воспитатели и инженеры — все такие разные, но их объединяет жизнелюбие и потребность в новых знаниях.

Елена Ахмерова,

психолог:

Есть зрелые люди, у которых уже выросли дети и появилось время для саморазвития. Или совсем молодые, которые находятся в поиске и хотят познать себя. Бывает и такое, что родители приходят вместе с детьми-подростками. Для мамочек в декрете эти встречи — возможность компенсировать недостаток общения.

Книжный клуб «Читай-Болтай». vk.com/id554412124

В клубе существуют определенные правила. Например, прежде чем понять, подходит вам книга или нет, нужно прочитать 100 страниц (автор не всегда может увлечь с первых строк). Кроме того, поднимать религиозные и политические темы запрещено — важно уважать личное пространство каждого человека.

Не бывает случайных книг

Выбор книг не случаен. Еще в декабре Елена составила список произведений, которые подходят под формат клуба, и предложила участникам проголосовать за понравившиеся.

Елена Ахмерова. vk.com/e.akhmerova

Елена Ахмерова,

психолог:

Выбор некоторых произведений рождается из атмосферы встречи. Когда мы читали «Герой нашего времени», оказалось, что это первый социально-психологический роман. Я об этом не знала. Не бывает случайных книг, как и случайных людей на наших встречах.

В клубе читают и обсуждают издания по саморазвитию и личностному росту, а также художественную литературу. «Во время обсуждения мы слушаем и стараемся понять, как участники воспринимают мир. Почти каждая встреча уходит в рассуждения о смысле жизни — самопознание, взаимоотношения, для чего и как жить», — объясняет Елена.

Книжный клуб «Читай-Болтай». vk.com/id554412124

Книга — это инструмент

Прежде чем перейти к обсуждению, в клубе подробно рассматривают биографию автора. Как правило, реальные жизненные ситуации и боль писателя находят свое отражение в произведении. «Читатель может найти для себя что-то важное в образе героя. Посмотреть, как он проходит через жизненные трудности, и взять это для себя за основу», — объясняет Елена Ахмерова.

Елена Ахмерова,

психолог:

Книги — это инструмент для познания мира и себя. Когда мы обсуждали произведение Джека Лондона «Мартин Иден, я удивилась, что многие не знают про существование одноименного синдрома. Когда человек после достижения цели теряет смысл жизни. Я объясняла, что важно не просто добиваться желаемого, но и прорабатывать эти победы, чтобы не терять мотивацию и продолжать работать дальше.

Книжный клуб «Читай-Болтай». vk.com/id554412124

Елена Ахмерова выделяет целую категорию книг-помогаторов. Это произведения, которые мотивируют на совершение какого-либо действия. «Мы рассматриваем, какие решения предлагает автор для выхода из определенной жизненной ситуации, и обсуждаем, насколько это применимо на практике», — объясняет она.

Елена Ахмерова,

психолог:

Я за то, чтобы человек действовал. Поэтому мы выбираем книги-инструменты, которые позволяют найти решение, как улучшить свою жизнь.

Книжный клуб «Читай-Болтай». vk.com/e.akhmerova

Крылатые помогаторы

Елена Ахмерова рассказала, что во время прочтения книги каждый может выделять для себя определенные цитаты (установки), которые хочет реализовать в реальной жизни. Такие утверждения называются аффирмации. К примеру, «я принимаю себя таким, какой я есть».

Елена Ахмерова,

психолог:

Наше подсознание хорошо воспринимает метафоры, которых в книгах очень много. Мы создаем словарик аффирмаций — крылатых фраз-помогаторов, чтобы изменить взгляд на жизнь и стать счастливыми.

Книжный клуб «Читай-Болтай». vk.com/id554412124

По словам Ахмеровой, книга — хороший диагностический инструмент, который позволяет понять, какие эмоциональные вопросы все еще «болят» и не дают двигаться дальше.

Елена Ахмерова,

психолог:

Стремясь реализовать заложенные обществом стереотипы, можно загнать себя в депрессивное состояние. В своем идеальном отрывке из книги человек должен увидеть то, к чему ему хотелось бы стремиться, точку роста. Я вижу, какой я сейчас, и я понял, каким хотел бы быть.

Общение клуба не ограничивается одной встречей в месяц. Люди обмениваются мнениями о книгах, фотографиями с прошлых мероприятий и впечатлениями в группе «ВКонтакте».

Зачем барнаульцы посещают клуб «Читай-Болтай»