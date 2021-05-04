Педагог из Сибири выбирала еду вместе с собачкой в продуктовой тележке

В Кемерове обсуждают необычную покупательницу, которая пришла в магазин и посадила собаку в продуктовую тележку, пишет « Сибдепо ».

Фотографию собачки опубликовали в паблике «News Кемерово», предложив обсудить поведение хозяйки.

«А давайте лучше обсудим собак в магазинной тележке. Мадам, хозяйка сей прелести, сказала, что она многодетная мать и педагог», — говорится в сообщении.

Автор фото отметила, что сделала замечание даме с собачкой. Женщина в ответ назвала ее ненормальной, раз ее поражают собаки в продуктовой тележке.

Местные жители посчитали поведение сибирячки недопустимым и удивились тому, как вообще запустили в магазин с собакой, пусть и с маленькой.

«Ужас. Кто вообще с собакой пустил ее», — отметили в комментариях, подчеркнув, что в магазины и другие общественные места людей с животными не пускают.

Открытым остался вопрос, собак каких размеров можно многодетным педагогам катать по магазину в продуктовой тележке.