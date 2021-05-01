Педагоги натравили органы опеки на семью с ребенком, который не хотел питаться как все

В Красноярском крае нежелание ребенка питаться в школьной столовой централизованно привело к тому, что семью замучили проверками из органов опеки, сообщает NGS24.RU .

К красноярскому уполномоченному по правам ребенка Ирине Мирошниковой обратилась мать школьницы, попросив вмешаться в конфликт между ее семьей и педагогическим составом в школе.

«Девочка имеет определенные предпочтения в еде, поэтому не питалась в школе централизованно — родители давали ей деньги и она покупала обеды по своему выбору», — отмечает издание.

Педагогам крайне не понравилось желание девочки питаться иначе. Мать ребенка объяснила, что если заставить девочку питаться организованно, то она не будет ничего есть и останется голодной.

Конфликт дошел до руководства школы, где еще сильнее обеспокоились нежеланием ребенка кушать то, что едят все.

Директор школы и вовсе решила действовать незамедлительно — натравила органы опеки. Видимо, она посчитала, что ребенка необходимо оперативно изъять из семьи. В итоге домой к девочке начали приходить проверяющие.

Мирошникова потребовала от главы Красноярска обратить внимание на происходящее. После этого среди директоров школ провели разъяснительную работу, а девочку и ее семью наконец-то оставили в покое.

Эксперты напомнили педагогам, что они не имеют право акцентировать внимание на вкусовых предпочтениях ребенка, который может не любить мясо или же ему попросту может не нравиться еда.