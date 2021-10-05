Педагоги перечислили самые ценные презенты ко Дню учителя

Самым ценным учитель считает подарок, сделанный руками учеников, ответили 58% опрошенных.
При этом 88% учителей каждый или почти каждый раз удивлены и тронуты таким подарком ученика.
Желанным подарком являются сертификаты на косметику или услуги, о чем заявили 41% женщин и 21% мужчин, мелкая бытовая техника или гаджеты — для 19% мужчин и всего 9% женщин.
Кроме того, в списке женщины указали мелочи для дома: ароматические свечи, текстиль и вещи для рукоделия, а мужчины — наборы продуктов.
Меньше всего учителя хотят получать в подарок цветы.
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