Педагоги перечислили самые ценные презенты ко Дню учителя

Российские учителя больше всего ценят в качестве подарка к своему профессиональному празднику поделки учеников, а меньше всего хотят получить цветы, пишет ТАСС со ссылкой на исследование маркетплейса СберМаркет и агентства ResearchMe.

Самым ценным учитель считает подарок, сделанный руками учеников, ответили 58% опрошенных.

При этом 88% учителей каждый или почти каждый раз удивлены и тронуты таким подарком ученика.

Желанным подарком являются сертификаты на косметику или услуги, о чем заявили 41% женщин и 21% мужчин, мелкая бытовая техника или гаджеты — для 19% мужчин и всего 9% женщин.

Кроме того, в списке женщины указали мелочи для дома: ароматические свечи, текстиль и вещи для рукоделия, а мужчины — наборы продуктов.

Меньше всего учителя хотят получать в подарок цветы.

Ранее президент Владимир Путин установил в России новый праздник — День отца.