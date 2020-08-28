Педагогов Алтайского края приглашают на курсы повышения квалификации по работе в системе дистанта

Программа повышения квалификации «Организация электронной информационно-образовательной среды образовательной организации с использованием информационно-коммуникационных технологий» была запущена в Алтайском филиале РАНХиГС в начале лета. 25 августа стартовало обучение уже у третьей волны слушателей.

Курс, состоящий из восьми тем, посвящен обучению учителей и преподавателей работе в системе дистанционного обучения на примере платформы Moodle.

Занятия включают в себя короткие видеоролики с инструкциями к действию и лабораторные работы, которые слушатели выполняют в электронном курсе. При необходимости педагоги получают консультации специалиста по интересующим их вопросам. Все обучение организовано дистанционно на Открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС.

Курс ведет преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин, ведущий специалист по информационным ресурсам Анастасия Абрамова.

По итогам обучения педагоги получают удостоверения о повышении квалификации и практически готовый к включению в учебный процесс курс, который они могут забрать и развернуть на платформе своей образовательной организации.

Более подробную информацию о программе можно узнать в Центре дополнительного образования академии по тел. 8 (3852) 503−432 или по электронной почте his@alt.ranepa.ru

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС