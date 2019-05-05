Педиатр выписал рецепт ребенку на советском бланке с датой столетней давности

Врач детской поликлиники в Челябинске выписал рецепт на бланке министерства здравоохранения Советского Союза. Об этом рассказал житель города Александр Олексюк, который отводил к доктору годовалую дочь, сообщили «РИА Новости».

«Вот что значит основательность: уже и страны такой нет, и современные школьники путают Брежнева с Хрущевым, а об Андропове вообще никогда не слышали, и все поросло быльем, репьем и колокольчиками, а бланки Минздрава СССР — в ходу. Видимо, их напечатали сразу на 30 лет вперед, или на 300», — написал Олексюк на своей странице Facebook.

На всех напечатанных датах проставлена дата 19., то есть XX век. Врач добавил 19 год, в результате получилось, что рецепт выписали 4 мая 1919 года, когда СССР еще не существовало.