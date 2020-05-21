Педофила и насильника осудили за попытку побега из психбольницы Новосибирска

В Новосибирской области вынесли приговор двум сибирякам по делу о покушении на побег из-под стражи, сообщает региональная прокуратура.

39-летнего Максима Гормотько и 36-летнего Валерия Полютова признали виновными в «покушении на побег из-под стражи» и «применении насилия в отношении представителя власти».

Инцидент произошел 21 марта 2019 года, когда злоумышленники находились в камере отделения клинической психиатрической больницы № 3, куда их поместили для проведения стационарной судебной комплексной экспертизы.

«Они вдвоем решили совершить побег из-под стражи. Распределив между собой роли, Полютов взял металлическую трубу от кровати и похожий на нож предмет, а Гормотько, под надуманным предлогом, попросил сотрудников конвоя оказать ему медпомощь из-за якобы плохого самочувствия», — рассказали в прокуратуре.

Когда Гормотько сопроводили к медпосту, Полютов нанес обоим конвоирам металлической трубой удары в голову. После этого «товарищи» стали их избивать. Побегу помешали сотрудники Росгвардии.

Суд приговорил Гормотько к 5,5 годам в колонии общего режима, а Полютова (по совокупности приговоров) к 24,5 года особого режима.

Как разъясняет «Коммерсант», Гормотько направили в медучреждение по делу об изнасиловании. Полютова до этого осудили на 22 года за педофилию.