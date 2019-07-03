Педофила из алтайского села приговорили к 15 годам и отпустили домой из-за болезни

38-летнего жителя Первомайского района приговорили к 15 годам строгого режима за домогательства до детей в интернете, а затем освободили от наказания по болезни. Мужчина с детства прикован к инвалидной коляске, сообщает «Алтайская правда».

По данным следствия, мужчина пытался завязать знакомство с детьми в интернете. Он писал комплименты, присылал интимные фото, делал непристойные предложения. К тому моменту, как его активность попала в поле зрения правоохранительных органов, мужчина успел прислать больше десятка писем.

Родители мужчины, которые ухаживают за ним, заявили в суде, что не знали, чем занимается их сын.

Обвиняемый же сказал, что из-за болезни глаз не видел, что заходил на страницы несовершеннолетних. Однако суд пришел к выводу, что мужчина целенаправленно выбирал детей в качестве адресатов.