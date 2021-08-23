23 августа 24°C
﻿
Жизнь

Аномальное пекло надвигается на Сибирь. Когда жара придет в Алтайский край

Аномальную жару в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири до конца рабочей недели прогнозирует Гидрометцентр России. Рассказываем, на какие регионы распространится тепло и порадует ли оно Алтайский край.

Жара. Солнце.
Жара. Солнце.
СС0

Где установятся высокие температуры?

«В течение всех рабочих дней (текущей недели. — Прим. ред.) температура будет выше нормы на 6−9 градусов в Приволжском федеральном округе, а вот в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской и Омской областях — на 8−11 градусов. Жара колоссальная», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Жара, солнце. Лето.
Жара, солнце. Лето.
СС0

Особенно жаркая погода ожидается в:

  • Ханты-Мансийском автономном округе. Здесь температуры достигнут 33 градусов;
  • в Омской Области — столбик термометра поднимется до 31−33 градусов;
  • В Свердловской и Курганской областях — там установится жара 36 градусов;
  • В Республике Башкортостан — до 38−40 градусов тепла.

Где на Алтае будет «пекло»?

По данным Алтайского Гидрометцентра, к 26 августа дневная температура в Барнауле достигнет 29 градусов.

Жара в Барнауле.
Жара в Барнауле.
Михаил Хаустов

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала нам, что значительно потеплеет и в других территориях Алтая.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра:

Жара и сильная засуха уже «обосновываются» в южных, западных и юго-восточных районах края. К 29 августа они распространятся на большую часть региона. Температура воздуха поднимется до 30−31 градуса.

30 и 31 августа ожидается похолодание, которое продолжится и в начале сентября, добавила эксперт.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость