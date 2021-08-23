Аномальное пекло надвигается на Сибирь. Когда жара придет в Алтайский край

Аномальную жару в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири до конца рабочей недели прогнозирует Гидрометцентр России. Рассказываем, на какие регионы распространится тепло и порадует ли оно Алтайский край.

Где установятся высокие температуры?

«В течение всех рабочих дней (текущей недели. — Прим. ред.) температура будет выше нормы на 6−9 градусов в Приволжском федеральном округе, а вот в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской и Омской областях — на 8−11 градусов. Жара колоссальная», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Жара , солнце. Лето. СС0

Особенно жаркая погода ожидается в:

Ханты-Мансийском автономном округе. Здесь температуры достигнут 33 градусов;

в Омской Области — столбик термометра поднимется до 31−33 градусов;

В Свердловской и Курганской областях — там установится жара 36 градусов;

В Республике Башкортостан — до 38−40 градусов тепла.

Где на Алтае будет «пекло»?

По данным Алтайского Гидрометцентра, к 26 августа дневная температура в Барнауле достигнет 29 градусов.

Жара в Барнауле. Михаил Хаустов

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала нам, что значительно потеплеет и в других территориях Алтая.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра:

Жара и сильная засуха уже «обосновываются» в южных, западных и юго-восточных районах края. К 29 августа они распространятся на большую часть региона. Температура воздуха поднимется до 30−31 градуса.

30 и 31 августа ожидается похолодание, которое продолжится и в начале сентября, добавила эксперт.