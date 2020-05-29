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Жизнь

Пекло возвращается. Стало известно, когда в Алтайский край придет 35-градусная жара

Жаркая погода с температурами +30 и выше вернутся в Алтайский край уже на этой неделе, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Жара.
Жара.
Михаил Хаустов

Днем в субботу, 30 мая, в регионе будет +21…+26 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер при порывах будет достигать 18 метров в секунду.

В воскресенье, 31 мая, в крае станет еще жарче. В западных районах столбики термометров поднимутся до отметки в +30 градусов. В этот день будет преимущественно без осадков.

С началом новой недели, 1 июня, температура воздуха в регионе составит +24…+29 градусов, местами по западу будет до +35 градусов.

В понедельник в отдельных районах прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Также ожидается порывистый ветер до 18 метров в секунду.

Напомним, что до 1 июня действует штормовое предупреждение, связанное с высокой, а местами чрезвычайной пожароопасностью.

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