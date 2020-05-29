Пекло возвращается. Стало известно, когда в Алтайский край придет 35-градусная жара

Днем в субботу, 30 мая, в регионе будет +21…+26 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер при порывах будет достигать 18 метров в секунду.
В воскресенье, 31 мая, в крае станет еще жарче. В западных районах столбики термометров поднимутся до отметки в +30 градусов. В этот день будет преимущественно без осадков.
С началом новой недели, 1 июня, температура воздуха в регионе составит +24…+29 градусов, местами по западу будет до +35 градусов.
В понедельник в отдельных районах прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Также ожидается порывистый ветер до 18 метров в секунду.
Напомним, что до 1 июня действует штормовое предупреждение, связанное с высокой, а местами чрезвычайной пожароопасностью.