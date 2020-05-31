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Жизнь

Пекло заходит в Алтайский край с запада, грозы — с северо-востока

31 мая на большинстве территорий Алтайского края будет комфортная температура. А в западных районах столбики термометров поднимутся до отметки в +30 градусов, и это только начало: на следующий день синоптики прогнозируют дальнейшее повышение.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

Погода на 31 мая

Температура в воскресенье достигнет +20…+25 градусов, в Барнауле — +22…+24. А вот в западных районах местами будет до +30, сообщает алтайский гидрометцентр.

День пройдет преимущественно без осадков. Но по северо-востоку возможны кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный, местами порывы до 18 метров в секунду.

Погода на 1 июня

В День защиты детей в крае станет жарче. Температура воздуха повысится до +24…+29 градусов.

В Барнауле тоже будет немного жарче — +24…+26, но настоящее пекло придет в Алтайский край с запада: местами по западу будет до +35.

1 июня тоже может быть дождливым — кратковременные дожди и грозы прогнозируются в отдельных районах края.

Гидрометцентр также отмечает, что в западных районах край и 31 мая, и 1 июня сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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