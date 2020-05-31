Погода на 31 мая
Температура в воскресенье достигнет +20…+25 градусов, в Барнауле — +22…+24. А вот в западных районах местами будет до +30, сообщает алтайский гидрометцентр.
День пройдет преимущественно без осадков. Но по северо-востоку возможны кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный, местами порывы до 18 метров в секунду.
Погода на 1 июня
В День защиты детей в крае станет жарче. Температура воздуха повысится до +24…+29 градусов.
В Барнауле тоже будет немного жарче — +24…+26, но настоящее пекло придет в Алтайский край с запада: местами по западу будет до +35.
1 июня тоже может быть дождливым — кратковременные дожди и грозы прогнозируются в отдельных районах края.
Гидрометцентр также отмечает, что в западных районах край и 31 мая, и 1 июня сохраняется чрезвычайная пожароопасность.