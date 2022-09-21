В алтайской «Сказке» стартовал II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Как это было, что советует посмотреть министр культуры, зачем художественное руководство задумывается об импортозамещении, и почему взрослые не должны стесняться ходить в театр кукол — в фоторепортаже altapress.ru .

Первой работой фестиваля, которую представили зрителям еще до официального открытия, стал спектакль новосибирского театрального института «Миливонщица» по сказке Таисьи Пьянковой. На первом «Зазеркалье» студенты показывали провокационную «Королеву красоты» по Мартину Макдонаху.

А уже после праздничного открытия фестиваля мы посмотрели спектакль Красноярского театра кукол «Затворник и Шестипалый» по одноименной повести Виктора Пелевина (режиссер Руслан Кудашов).

Два цыпленка-бройлера, живущие за рамками социума со сложной иерархией (ближе к кормушке тот, у кого выше общественная значимость), накапливают знания и опыт и пытаются осмыслить некое явление — «полет». И все это во вселенной «Бройлерный комбинат имени Луначарского» под присмотром богов-людей, у которых мы видим только ноги да руки.

Любопытно решена сценография. Затворник и Шестипалый оказываются в узком светлом прямоугольнике. Птицы отсечены от «небытия» бумажными лотками для яиц, наклеенными так, чтобы пустые места между ними складывались в рисунок решетки, из которой хочется вырваться. Вся эта конструкция визуально давит на героев и вызывает легкое чувство дискомфорта.

Но когда Затворник и Шестипалый наблюдают за солнцем (лампой накаливания) и их сознание выходит за привычные рамки, решетки-лотки будто бы растворяются. На сцену проецируют изображение бесчисленного количества звезд.

II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова.

Пожалуй, нигде, кроме как в театре кукол, этот материал не будет настолько же органичным, как в этой работе.

Что еще покажут в «Зазеркалье»

В афише 16 спектаклей. Все они, в отличие от практики прошлого фестиваля, входят в конкурсную программу. О каждой постановке altapress.ru рассказывал в экспресс-обзоре.

Елена Безрукова поделилась своими планами на «Зазеркалье»: «В финале мы увидим „Сад“ театра кукол Республики Карелия по комедии „Вишневый сад“. Я с большим интересом восприняла в афише японскую притчу „Земляника под снегом“. Необычным показался жанр екатеринбургского театра: опера марионеток».

Елена Безрукова. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова.

Победителем прошлого фестиваля стал алтайский спектакль «Недоросль» режиссера Светланы Дорожко. Как признается министр культуры, никто не ожидал, что так будет, ведь жюри независимое.

На этот раз наша «Сказка» представляет «Рассказ собаки» Алексея Смирнова и «Сон в летнюю ночь» Александра Янушкевича. «Технически сложный, современный и необычный спектакль, — говорит о последнем Безрукова. — Мне кажется, он выбивается из ряда других и сразу обращает на себя внимание».

Для участников фестиваля проведут несколько семинаров, полезных для работы на сцене и за кулисами. Помимо этого, во время «Зазеркалья» руководители театров проведут круглый стол по насущным вопросам. Например, по импортозамещению: в технике и литературе.

«Никаких установок „импортозамещать“ нет, — объясняет директор театра кукол „Сказка“ Надежда Васильева. — К сожалению, есть некоторые зарубежные писатели, которые отзывают авторские права. Как быть, если спектакль уже в репертуаре? Будем говорить об этом».

II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова.

Как будут оценивать спектакли

Как отмечают организаторы, им удалось собрать в жюри плеяду экспертов по вопросам театра кукол. Его председателем вновь стала Ольга Глазунова, театровед, критик и заведующая кабинетом театров для детей и театров кукол Союза театральных деятелей России.

«Оценивать спектакли театра кукол нужно, как и любой другой, — говорит она. — Прежде всего важно, какой материал, какую драматургию берет театр. Также без режиссуры ни один спектакль не получится. В театре кукол как нигде важен художник. А куда вы денетесь, если нет актеров настоящих — будь все бесконечно талантливы?».

Ольга Глазунова , театровед. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова.

Высказалась театровед и об устоявшемся стереотипе: «куклы только для детей».

Ольга Глазунова,

председатель жюри:

У каждого театра есть свои традиции. Есть те, где ставят только для детей. А в знаменитом театре Образцова всегда был репертуар и для взрослых. То же и в Петербурге, и в Челябинске, и в Екатеринбурге. Театр кукол универсален и разнообразен по своей природе. Не зря на площади когда-то смотрели Петрушку и дети, и взрослые — видимо, оттуда так и пошло. Раньше были и любительские коллективы, которые играли в изысканных салонах. А сегодня многие драматические театры используют куклы в своих спектаклях.

Барнаульцы еще могут успеть оценить спектакли. Фестиваль завершится 25 сентября.