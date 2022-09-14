Трехметровый ангел, Пелевин и моргающий еж. Экспресс-обзор в картинках предстоящего фестиваля театров кукол в Барнауле

С 20 по 25 сентября барнаульский театр кукол «Сказка» в Барнауле проведет II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». В афише 16 спектаклей из 13 городов. Кукол привезут разных — от трехметровой махины до маленького ежика, управляемого уникальной техникой. Altapress.ru предлагает выбирать спектакли глазами и сердцем, а уже потом умом.

Миливонщица ( Новосибирский театральный институт , 12+)

Таинственный спектакль с налетом глуши и странного сибирского говора. Поставили его новосибирские студенты театрального вуза по сказам Таисьи Пьянковой.

История про черную козу, берегущую богатства тайги от злых людей, перекликается со знаменитыми сказками Бажова.

Спектакль «Миливонщица» Представлено altapress.ru Спектакль «Миливонщица» Представлено altapress.ru Спектакль «Миливонщица» Представлено altapress.ru

Музыкальный театр, 20 сентября в 12:00 и 15:00

Затворник и Шестипалый ( Красноярский театр кукол , 16+)

Отчаянные театралы и книголюбы ни за что не пропустят кукольную экранизацию философской притчи Виктора Пелевина о двух петухах, которые внезапно обнаружили у себя за спиной крылья. И попробовали взлететь.

Спектакль «Затворник и Шестипалый» Представлено altapress.ru Спектакль «Затворник и Шестипалый» Представлено altapress.ru Спектакль «Затворник и Шестипалый» Представлено altapress.ru Спектакль «Затворник и Шестипалый» Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 20 сентября в 15:00 и 18:00.

Финист-Ясный сокол ( Театр кукол Кузбасса им. А. Гайдара , 6+)

Классическая постановка по мотивам русской народной сказки. Посыл ясный — награда достается только тем, кто умеет любить, верить, надеяться и ждать.

Спектакль «Финист Ясный сокол» Представлено altapress.ru Спектакль «Финист Ясный сокол» Представлено altapress.ru Спектакль «Финист Ясный сокол» Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 21 сентября в 09:30 и 11:00.

Скеллиг ( Омский театр куклы , актера , маски «Арлекин», 12+)

Подросток находит на помойке малоприятного и хамоватого больного человека (хотя тут больше применимо слово «существо» — одна голова только с человеческий рост).

Несмотря на неприятности в семье, мальчик не может пройти мимо страдающего и помогает ему, чем может. Внезапно оказывается, что он помог обескрыленному ангелу.

Спектакль «Скеллиг» Представлено altapress.ru Спектакль «Скеллиг» Представлено altapress.ru Спектакль «Скеллиг» Представлено altapress.ru

Молодежный театр Алтая, 21 сентября в 12:00 и 14:00.

Муму ( Новосибирский областной театр кукол , 12+)

Классическая история о дворнике Герасиме, который по велению барыни утопил собачку Муму, новосибирским театром рассматривается как история о личной свободе и выборе. Все персонажи — карикатурны и метафоричны. Чего только стоит барыня в виде куклы-паука!

Спектакль «Муму» Представлено altapress.ru Спектакль «Муму» Представлено altapress.ru Спектакль «Муму» Представлено altapress.ru Спектакль «Муму» Представлено altapress.ru Спектакль «Муму» Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 21 сентября в 17:00 и 19:00.

Снежная королева ( Ханты-Мансийский театр кукол , 6+)

Еще одна классическая история в неклассическом воплощении. Действие разворачивается в обычном подъезде, где снеговики превращаются в Кая и Герду, лестница — в горку, а полиэтилен — в шаль Снежной королевы. Все образы читаемы — стоит только подключить воображение.

Спектакль «Снежная королева» Представлено altapress.ru Спектакль «Снежная королева» Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 22 сентября в 09.30 и 12:00.

Собака камень ( Екатеринбургский театр кукол , 16+)

Спектакль в необычном жанре опера марионеток. Актеры играют в сопровождении настоящего оркестра и много поют.

Сюжет — мистическая история о воине Леониде, свободолюбивой Кармен, библиотекаре князе Кропоткине и порученце Чапая. И, конечно же, исключительно для взрослой аудитории.

Спектакль «Собака Камень» Представлено altapress.ru Спектакль «Собака Камень» Представлено altapress.ru Спектакль «Собака Камень» Представлено altapress.ru Спектакль «Собака Камень» Представлено altapress.ru

Молодежный театр Алтая, 22 сентября в 19:00.

Земляника под снегом ( Театр актера и куклы «Петрушка», Сургут , 0+)

Помните сказку «Двенадцать месяцев»? Оказывается, точно такая же сказка есть и в Японии. Только девочка искала не подснежники, а землянику.

Спектакль «Земляника под снегом» Представлено altapress.ru Спектакль «Земляника под снегом» Представлено altapress.ru Спектакль «Земляника под снегом» Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 23 сентября в 09.30 и 11:00.

А рыбы спят? ( Театр кукол «Пилигримы», Новосибирск , 12+)

Десятилетнюю Джетту, как и всех детей, волнует множество вопросов: «Могут ли змейки подхватить насморк? Спят рыбы или нет?» и еще много-много «Почему?».

Но однажды ей приходится искать ответы на очень сложные вопросы: «Почему, если Бог милосерден, он забрал к себе ее младшего брата? Как пережить потерю? Как совладать с чувствами, которые она вызывает? И что происходит с нами, когда мы умираем?».

Спектакль «А рыбы спят?» Представлено altapress.ru Спектакль «А рыбы спят?» Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 23 сентября в 12:00 и 16:00.

Сон в летнюю ночь ( Алтайский театр кукол «Сказка», 16+)

Пожалуй, одна из самых нестандартных постановок барнаульского театра кукол, где не сразу и разберешь, где тут куклы — все актеры играют живым планом.

Но первое впечатление, как и сны, обманчиво — здесь сочетаются и театр теней, и театр маски, и «перчаточная» техника, и современная видеопроекция. При этом дух Шекспира никуда не улетучивается.

Спектакль «Сон в летнюю ночь» Представлено altapress.ru Спектакль «Сон в летнюю ночь» Представлено altapress.ru Спектакль «Сон в летнюю ночь» Представлено altapress.ru Спектакль «Сон в летнюю ночь» Представлено altapress.ru Спектакль «Сон в летнюю ночь» Представлено altapress.ru Спектакль «Сон в летнюю ночь» Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 23 сентября в 19:00.

Рассказ собаки ( Алтайский театр кукол «Сказка», 12+)

Марк Твен написал всего один грустный рассказ — его и поставил барнаульский театр.

Играется спектакль в сложнейшей технике китайского театра теней — одним персонажем могут управлять до пяти человек.

Спектакль «Рассказ собаки» Представлено altapress.ru Спектакль «Рассказ собаки» Представлено altapress.ru Спектакль «Рассказ собаки» Представлено altapress.ru Спектакль «Рассказ собаки» Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 24 сентября в 11:00.

Про умную собачку Соню ( Тюменский театр кукол , 0+)

Помните игру «Как достать соседа»? Примерно в таком же стиле создана декорация этого спектакля.

Стены многоэтажного дома раздвигаются, и мы видим, как собачка Соня деловито ходит по квартире и проверят разные «научные» теории. Не все эксперименты получается удачными — и это очень смешно.

Спектакль «Про умную собачку Соню» Представлено altapress.ru Спектакль «Про умную собачку Соню» Представлено altapress.ru Спектакль «Про умную собачку Соню» Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 24 сентября в 10:30 и 13:00.

Звездочка для мамы ( Театр кукол «Гулливер», Курган , 6+)

Музыкальная история без слов, не поддающаяся описанию. Феерия образов объемного зимнего города, плоских прохожих, домашнего уюта и материнской любви. Описать невозможно — нужно видеть.

Спектакль «Звездочка для мамы» Представлено altapress.ru Спектакль «Звездочка для мамы» Представлено altapress.ru Спектакль «Звездочка для мамы» Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 24 сентября в 18:00 и 20:00.

Про Ежика ( Театр живых кукол Владимира Захарова «2+ку», Томск , 6+)

Шесть историй по мотивам сказок Сергея Козлова о дружбе, ценностях и красоте мира.

Расскажет про них Ежик, которого придумал мастер Владимир Захаров — это кукла на запястье с механикой полного оживления: персонаж моргает, открывает ротик, когда говорит, и шевелит пальчиками. Магия!

Спектакль «Про Ежика» Представлено altapress.ru Спектакль «Про Ежика» Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 25 сентября в 10:00 и 12:00.

Бременские музыканты: начало ( Нижневартовский ТЮЗ , 6+)

Бременские музыканты стали суперзвездами — их зовут на лучшие мировые фестивали и берут у них интервью. На одном из телешоу животные из Бремена рассказали, как стали знаменитыми.

Спектакль «Бременские музыканты: начало» Представлено altapress.ru Спектакль «Бременские музыканты: начало» Представлено altapress.ru Спектакль «Бременские музыканты: начало» Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 25 сентября в 11:00 и 13:00.

Сад ( Театр кукол Республики Карелия , 18+)

Какие только интерпретации по пьесе Чехова «Вишневый сад» не смотрели предвзятые театралы, но режиссеры все равно находят способ удивить их.

Как театр кукол Республики Карелия — все персонажи в имении Раневской ходят в масках. Полулюди-полукуклы разыгрывают даже не комедию, а фарс — яркий, смешной и беспощадный.

Спектакль «Сад» Представлено altapress.ru Спектакль «Сад» Представлено altapress.ru Спектакль «Сад» Представлено altapress.ru Спектакль «Сад» Представлено altapress.ru