14 сентября
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Жизнь

Трехметровый ангел, Пелевин и моргающий еж. Экспресс-обзор в картинках предстоящего фестиваля театров кукол в Барнауле

С 20 по 25 сентября барнаульский театр кукол «Сказка» в Барнауле проведет II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». В афише 16 спектаклей из 13 городов. Кукол привезут разных — от трехметровой махины до маленького ежика, управляемого уникальной техникой. Altapress.ru предлагает выбирать спектакли глазами и сердцем, а уже потом умом.

Спектакль "Скеллиг"
Спектакль "Скеллиг"
Представлено altapress.ru

Миливонщица (Новосибирский театральный институт, 12+)

Таинственный спектакль с налетом глуши и странного сибирского говора. Поставили его новосибирские студенты театрального вуза по сказам Таисьи Пьянковой.

История про черную козу, берегущую богатства тайги от злых людей, перекликается со знаменитыми сказками Бажова.

Спектакль &quot;Миливонщица&quot;
Спектакль «Миливонщица»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Миливонщица&quot;
Спектакль «Миливонщица»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Миливонщица&quot;
Спектакль «Миливонщица»
Представлено altapress.ru

Музыкальный театр, 20 сентября в 12:00 и 15:00

Затворник и Шестипалый (Красноярский театр кукол, 16+)

Отчаянные театралы и книголюбы ни за что не пропустят кукольную экранизацию философской притчи Виктора Пелевина о двух петухах, которые внезапно обнаружили у себя за спиной крылья. И попробовали взлететь.

Спектакль &quot;Затворник и Шестипалый&quot;
Спектакль «Затворник и Шестипалый»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Затворник и Шестипалый&quot;
Спектакль «Затворник и Шестипалый»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Затворник и Шестипалый&quot;
Спектакль «Затворник и Шестипалый»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Затворник и Шестипалый&quot;
Спектакль «Затворник и Шестипалый»
Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 20 сентября в 15:00 и 18:00.

Финист-Ясный сокол (Театр кукол Кузбасса им. А. Гайдара, 6+)

Классическая постановка по мотивам русской народной сказки. Посыл ясный — награда достается только тем, кто умеет любить, верить, надеяться и ждать.

Спектакль &quot;Финист Ясный сокол&quot;
Спектакль «Финист Ясный сокол»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Финист Ясный сокол&quot;
Спектакль «Финист Ясный сокол»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Финист Ясный сокол&quot;
Спектакль «Финист Ясный сокол»
Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 21 сентября в 09:30 и 11:00.

Скеллиг (Омский театр куклы, актера, маски «Арлекин», 12+)

Подросток находит на помойке малоприятного и хамоватого больного человека (хотя тут больше применимо слово «существо» — одна голова только с человеческий рост).

Несмотря на неприятности в семье, мальчик не может пройти мимо страдающего и помогает ему, чем может. Внезапно оказывается, что он помог обескрыленному ангелу.

Спектакль &quot;Скеллиг&quot;
Спектакль «Скеллиг»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Скеллиг&quot;
Спектакль «Скеллиг»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Скеллиг&quot;
Спектакль «Скеллиг»
Представлено altapress.ru

Молодежный театр Алтая, 21 сентября в 12:00 и 14:00.

Муму (Новосибирский областной театр кукол, 12+)

Классическая история о дворнике Герасиме, который по велению барыни утопил собачку Муму, новосибирским театром рассматривается как история о личной свободе и выборе. Все персонажи — карикатурны и метафоричны. Чего только стоит барыня в виде куклы-паука!

Спектакль &quot;Муму&quot;
Спектакль «Муму»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Муму&quot;
Спектакль «Муму»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Муму&quot;
Спектакль «Муму»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Муму&quot;
Спектакль «Муму»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Муму&quot;
Спектакль «Муму»
Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 21 сентября в 17:00 и 19:00.

Снежная королева (Ханты-Мансийский театр кукол, 6+)

Еще одна классическая история в неклассическом воплощении. Действие разворачивается в обычном подъезде, где снеговики превращаются в Кая и Герду, лестница — в горку, а полиэтилен — в шаль Снежной королевы. Все образы читаемы — стоит только подключить воображение.

Спектакль &quot;Снежная королева&quot;
Спектакль «Снежная королева»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Снежная королева&quot;
Спектакль «Снежная королева»
Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 22 сентября в 09.30 и 12:00.

Собака камень (Екатеринбургский театр кукол, 16+)

Спектакль в необычном жанре опера марионеток. Актеры играют в сопровождении настоящего оркестра и много поют.

Сюжет — мистическая история о воине Леониде, свободолюбивой Кармен, библиотекаре князе Кропоткине и порученце Чапая. И, конечно же, исключительно для взрослой аудитории.

Спектакль &quot;Собака Камень&quot;
Спектакль «Собака Камень»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Собака Камень&quot;
Спектакль «Собака Камень»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Собака Камень&quot;
Спектакль «Собака Камень»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Собака Камень&quot;
Спектакль «Собака Камень»
Представлено altapress.ru

Молодежный театр Алтая, 22 сентября в 19:00.

Земляника под снегом (Театр актера и куклы «Петрушка», Сургут, 0+)

Помните сказку «Двенадцать месяцев»? Оказывается, точно такая же сказка есть и в Японии. Только девочка искала не подснежники, а землянику.

Спектакль &quot;Земляника под снегом&quot;
Спектакль «Земляника под снегом»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Земляника под снегом&quot;
Спектакль «Земляника под снегом»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Земляника под снегом&quot;
Спектакль «Земляника под снегом»
Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 23 сентября в 09.30 и 11:00.

А рыбы спят? (Театр кукол «Пилигримы», Новосибирск, 12+)

Десятилетнюю Джетту, как и всех детей, волнует множество вопросов: «Могут ли змейки подхватить насморк? Спят рыбы или нет?» и еще много-много «Почему?».

Но однажды ей приходится искать ответы на очень сложные вопросы: «Почему, если Бог милосерден, он забрал к себе ее младшего брата? Как пережить потерю? Как совладать с чувствами, которые она вызывает? И что происходит с нами, когда мы умираем?».

Спектакль &quot;А рыбы спят?&quot;
Спектакль «А рыбы спят?»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;А рыбы спят?&quot;
Спектакль «А рыбы спят?»
Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 23 сентября в 12:00 и 16:00.

Сон в летнюю ночь (Алтайский театр кукол «Сказка», 16+)

Пожалуй, одна из самых нестандартных постановок барнаульского театра кукол, где не сразу и разберешь, где тут куклы — все актеры играют живым планом.

Но первое впечатление, как и сны, обманчиво — здесь сочетаются и театр теней, и театр маски, и «перчаточная» техника, и современная видеопроекция. При этом дух Шекспира никуда не улетучивается.

Спектакль &quot;Сон в летнюю ночь&quot;
Спектакль «Сон в летнюю ночь»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Сон в летнюю ночь&quot;
Спектакль «Сон в летнюю ночь»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Сон в летнюю ночь&quot;
Спектакль «Сон в летнюю ночь»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Сон в летнюю ночь&quot;
Спектакль «Сон в летнюю ночь»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Сон в летнюю ночь&quot;
Спектакль «Сон в летнюю ночь»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Сон в летнюю ночь&quot;
Спектакль «Сон в летнюю ночь»
Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 23 сентября в 19:00.

Рассказ собаки (Алтайский театр кукол «Сказка», 12+)

Марк Твен написал всего один грустный рассказ — его и поставил барнаульский театр.

Играется спектакль в сложнейшей технике китайского театра теней — одним персонажем могут управлять до пяти человек.

Спектакль &quot;Рассказ собаки&quot;
Спектакль «Рассказ собаки»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Рассказ собаки&quot;
Спектакль «Рассказ собаки»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Рассказ собаки&quot;
Спектакль «Рассказ собаки»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Рассказ собаки&quot;
Спектакль «Рассказ собаки»
Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 24 сентября в 11:00.

Про умную собачку Соню (Тюменский театр кукол, 0+)

Помните игру «Как достать соседа»? Примерно в таком же стиле создана декорация этого спектакля.

Стены многоэтажного дома раздвигаются, и мы видим, как собачка Соня деловито ходит по квартире и проверят разные «научные» теории. Не все эксперименты получается удачными — и это очень смешно.

Спектакль &quot;Про умную собачку Соню&quot;
Спектакль «Про умную собачку Соню»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Про умную собачку Соню&quot;
Спектакль «Про умную собачку Соню»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Про умную собачку Соню&quot;
Спектакль «Про умную собачку Соню»
Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 24 сентября в 10:30 и 13:00.

Звездочка для мамы (Театр кукол «Гулливер», Курган, 6+)

Музыкальная история без слов, не поддающаяся описанию. Феерия образов объемного зимнего города, плоских прохожих, домашнего уюта и материнской любви. Описать невозможно — нужно видеть.

Спектакль &quot;Звездочка для мамы&quot;
Спектакль «Звездочка для мамы»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Звездочка для мамы&quot;
Спектакль «Звездочка для мамы»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Звездочка для мамы&quot;
Спектакль «Звездочка для мамы»
Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 24 сентября в 18:00 и 20:00.

Про Ежика (Театр живых кукол Владимира Захарова «2+ку», Томск, 6+)

Шесть историй по мотивам сказок Сергея Козлова о дружбе, ценностях и красоте мира.

Расскажет про них Ежик, которого придумал мастер Владимир Захаров — это кукла на запястье с механикой полного оживления: персонаж моргает, открывает ротик, когда говорит, и шевелит пальчиками. Магия!

Спектакль &quot;Про Ежика&quot;
Спектакль «Про Ежика»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Про Ежика&quot;
Спектакль «Про Ежика»
Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 25 сентября в 10:00 и 12:00.

Бременские музыканты: начало (Нижневартовский ТЮЗ, 6+)

Бременские музыканты стали суперзвездами — их зовут на лучшие мировые фестивали и берут у них интервью. На одном из телешоу животные из Бремена рассказали, как стали знаменитыми.

Спектакль &quot;Бременские музыканты: начало&quot;
Спектакль «Бременские музыканты: начало»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Бременские музыканты: начало&quot;
Спектакль «Бременские музыканты: начало»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Бременские музыканты: начало&quot;
Спектакль «Бременские музыканты: начало»
Представлено altapress.ru

Театр кукол «Сказка», 25 сентября в 11:00 и 13:00.

Сад (Театр кукол Республики Карелия, 18+)

Какие только интерпретации по пьесе Чехова «Вишневый сад» не смотрели предвзятые театралы, но режиссеры все равно находят способ удивить их.

Как театр кукол Республики Карелия — все персонажи в имении Раневской ходят в масках. Полулюди-полукуклы разыгрывают даже не комедию, а фарс — яркий, смешной и беспощадный.

Спектакль &quot;Сад&quot;
Спектакль «Сад»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Сад&quot;
Спектакль «Сад»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Сад&quot;
Спектакль «Сад»
Представлено altapress.ru
Спектакль &quot;Сад&quot;
Спектакль «Сад»
Представлено altapress.ru

Молодежный театр Алтая, 25 сентября в 17:00.

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