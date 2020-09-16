Пели, позировали, давали «пятюню»: как в Барнауле прошел юбилейный слет риэлторов Алтая

На слете собрались представители более 10 агентств города и края. Поддержать риэлторов также приехали их партнеры — банк «Открытие», страховая компания «ВСК» и «Азиатско-Тихоокеанский банк».
Цифра
5 отличных мастер-классов получили риэлторы на слете:
- по коммуникациям,
- по присоединению,
- по продажам,
- по фотопозированию,
- по интернет-маркетингу.
Как рассказала Президент Союза, из-за пандемии до конца не было понятно, удастся ли провести юбилейный слет или нет.
Лариса Мельситова,
президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:
Слет планировали с марта. Но решение о том, что он пройдет, приняли буквально в конце августа. Мы поняли, что подобная энергетическая поддержка нашим агентам сейчас очень необходима.
Пандемии не удалось отменить не только юбилейный слет, но и многочисленные сделки. Как отметили агенты Союза, самоизоляция для них и их клиентов сработала со знаком «+».
Татьяна Зинченко,
руководитель «Агентство недвижимости Татьяны Зинченко»:
Так сложилось, что мы отсидели на коронавирусных «каникулах» всего три дня — а потом снова принялись за работу. У многих людей наконец-то появилось достаточно времени, чтобы вплотную заняться жилищным вопросом. Поэтому сделок весной и летом у нас было очень много.
После такого насыщенного рабочего сезона слет стал для риэлторов настоящим подарком.
На уютной площадке вместе с Эльдаром Бабаевым и Ольгой Грушиной они спели лучшие хиты, потанцевали, поиграли в интеллектуальные и веселые конкурсы.
Также специально для них Союз провел пять мастер-классов в игровой форме. Новые знания обязательно пригодятся в работе.
Марина Ракина,
руководитель агентства недвижимости «Проспект Недвижимость»:
Настроение превосходное! Мы очень друг по другу соскучились, и я рада, что традиция ежегодных слетов продолжается несмотря ни на что. Ребята попрыгают, побегают, пообщаются: это повлияет на их эмоциональное состояние и сплоченность в сделках. Когда риэлторы знают друг друга, это всегда помогает рабочим встречам.
Павел Прядко,
коммерческий директор компании «Семейный оператор недвижимости»:
Это уже наш третий слет. Приехали с очень хорошим настроением. Знали, что отлично проведем время, повеселимся, встретим ставших семьей риэлторов, заведем новые знакомства.
Ни разу не жалели, что вступили в Союз риэлторов Барнаула и Алтая. Он дает нам среду для общения и профессионального роста, возможность работы по всей России и даже за рубежом. А нашим клиентам — страховку каждой сделки до 32 млн рублей.
Светлана Бакулина,
руководитель агентства недвижимости «Гнездо»:
Слет — отличное командообразующее мероприятие. Риэлторам необходимо подобное неформальное общение, потому что с коллегами мы пересекаемся лишь на сделках. Ждем заряда бодрости и энергии. Это особенно необходимо после насыщенного летнего периода.
Все участники конкурсов получили призы и подарки от партнеров. И после такой бодрящей «передышки» готовы совершать новые подвиги.
Лариса Мельситова,
президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:
У Союза очень большие планы. Мы направлены на привлечение новых агентств, готовы всем помогать профессионально развиваться. Также продолжим централизованно работать с партнерами, чтобы максимально ускорять сделки для клиентов, приобретающих недвижимость.