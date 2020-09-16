Пели, позировали, давали «пятюню»: как в Барнауле прошел юбилейный слет риэлторов Алтая

Сотня лучших риэлторов Барнаула и Алтая собрались в начале сентября на ежегодный слет. В этом году он прошел в юбилейный пятый раз. Традиционное мероприятие не смогли остановить ни пандемия, ни погода.

На слете собрались представители более 10 агентств города и края. Поддержать риэлторов также приехали их партнеры — банк «Открытие», страховая компания «ВСК» и «Азиатско-Тихоокеанский банк».

Цифра 5 отличных мастер-классов получили риэлторы на слете: по коммуникациям,

по присоединению,

по продажам,

по фотопозированию,

по интернет-маркетингу.

Как рассказала Президент Союза, из-за пандемии до конца не было понятно, удастся ли провести юбилейный слет или нет.

Лариса Мельситова,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Слет планировали с марта. Но решение о том, что он пройдет, приняли буквально в конце августа. Мы поняли, что подобная энергетическая поддержка нашим агентам сейчас очень необходима.

Пандемии не удалось отменить не только юбилейный слет, но и многочисленные сделки. Как отметили агенты Союза, самоизоляция для них и их клиентов сработала со знаком «+».

Татьяна Зинченко,

руководитель «Агентство недвижимости Татьяны Зинченко»:

Так сложилось, что мы отсидели на коронавирусных «каникулах» всего три дня — а потом снова принялись за работу. У многих людей наконец-то появилось достаточно времени, чтобы вплотную заняться жилищным вопросом. Поэтому сделок весной и летом у нас было очень много.

После такого насыщенного рабочего сезона слет стал для риэлторов настоящим подарком.

Пятый слет риэлторов Алтая. Союз риэлторов Барнаула и Алтая.

На уютной площадке вместе с Эльдаром Бабаевым и Ольгой Грушиной они спели лучшие хиты, потанцевали, поиграли в интеллектуальные и веселые конкурсы.

Также специально для них Союз провел пять мастер-классов в игровой форме. Новые знания обязательно пригодятся в работе.

Марина Ракина,

руководитель агентства недвижимости «Проспект Недвижимость»:

Настроение превосходное! Мы очень друг по другу соскучились, и я рада, что традиция ежегодных слетов продолжается несмотря ни на что. Ребята попрыгают, побегают, пообщаются: это повлияет на их эмоциональное состояние и сплоченность в сделках. Когда риэлторы знают друг друга, это всегда помогает рабочим встречам.

Пятый слет риэлторов Алтая. Союз риэлторов Барнаула и Алтая.

Павел Прядко,

коммерческий директор компании «Семейный оператор недвижимости»:

Это уже наш третий слет. Приехали с очень хорошим настроением. Знали, что отлично проведем время, повеселимся, встретим ставших семьей риэлторов, заведем новые знакомства. Ни разу не жалели, что вступили в Союз риэлторов Барнаула и Алтая. Он дает нам среду для общения и профессионального роста, возможность работы по всей России и даже за рубежом. А нашим клиентам — страховку каждой сделки до 32 млн рублей.

Светлана Бакулина,

руководитель агентства недвижимости «Гнездо»:

Слет — отличное командообразующее мероприятие. Риэлторам необходимо подобное неформальное общение, потому что с коллегами мы пересекаемся лишь на сделках. Ждем заряда бодрости и энергии. Это особенно необходимо после насыщенного летнего периода.

Пятый слет риэлторов Алтая. Союз риэлторов Барнаула и Алтая.

Все участники конкурсов получили призы и подарки от партнеров. И после такой бодрящей «передышки» готовы совершать новые подвиги.

Лариса Мельситова,

президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая: