Барнаульские пожарные устроили зрелищное шоу на площади Сахарова

28 апреля в Барнауле состоялся праздник в честь 370-ой годовщины со дня создания пожарной охраны России. Несмотря на плохую погоду, на площади Сахарова было многолюдно. Сначала перед зрителями прошла колонна пожарной техники, потом им показали выставку и концерт. Кроме того, для гостей работала полевая кухня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.