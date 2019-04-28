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Жизнь

Барнаульские пожарные устроили зрелищное шоу на площади Сахарова

28 апреля в Барнауле состоялся праздник в честь 370-ой годовщины со дня создания пожарной охраны России. Несмотря на плохую погоду, на площади Сахарова было многолюдно. Сначала перед зрителями прошла колонна пожарной техники, потом им показали выставку и концерт. Кроме того, для гостей работала полевая кухня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Юбилей пожарной службы.
Юбилей пожарной службы.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
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