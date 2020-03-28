Россиянам досрочно перечислили пенсии и пособия за апрель

Решение принято в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Россияне получат государственные средства с 30 марта по 8 апреля. Объем выплат составит 113,2 миллиарда рублей, включая 17,7 миллиарда на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Победы.

Кроме того, ПФР выделил 356 миллиардов рублей кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а также «Почте России» на выплаты с 9 по 12 апреля. Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 миллиарда рублей.



Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. В своем выступлением он затронул две темы — профилактические и экономические меры в борьбе с коронавирусом, объявил выходную неделю, а также перенос дня всенародного голосования по поправкам в Конституцию страны.