Пенсии, страховые полисы и налоговые полномочия: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Важные законы и нормы вступают в силу в апреле 2020 года, они коснутся многих россиян. Altapress.ru подготовил обзор самых важных законодательных изменений при поддерке справочно-правовой системы « КонсультантПлюс ».

Рост социальных пенсий

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Если раньше при индексации правительство учитывало только уровень инфляции, то теперь оно руководствуется ростом прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год.

Это привело к тому, что индексация оказалась практически в два раза больше инфляции, — разъясняет «Парламентская газета».

О задолженности россиянам сообщат по SMS

Теперь налоговые органы вправе информировать налогоплательщиков о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам через SMS-сообщения или по электронной почте, но не чаще одного раза в квартал. Правда, для этого нужно письменное согласие должника.

Телефон. СМС. СС0

Переводы на карту без комиссии ЦБ

Центробанк России с 1 апреля не будет взимать с физических лиц комиссию за перевод на карту, если тот был совершен в период с 1 апреля 2020 по 1 июля 2022 года через систему быстрых платежей.

Новая система бонусов для ОСАГО

Также в апреле вступает в силу новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в страховке ОСАГО. Данный показатель позволяет водителям, не попадающим в ДТП, оформлять страховку со скидкой, а автомобилистам, совершающих аварии, устанавливает надбавки.

При перерыве в вождении коэффициент не будет обнуляться — скидка у законопослушных водителей сохранится, а у неаккуратных больше не будет шанса «обнулить» свое страховое прошлое.

Помимо этого, КБМ будет начисляться раз в год — 1 апреля, после чего не будет пересчитываться.

ОСАГО. Михаил Хаустов

Правила задолженности по страховым взносам «за травматизм»

С 1 апреля размер суммы страховых взносов, а также пеней и штрафов, подлежащих взысканию за счет имущества должника, увеличится с 500 до 3000 рублей. Кроме того, теперь дается 3 года вместо двух на то, чтобы принять постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя.

Также с 1 апреля вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, связанных с назначением страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Обратиться в суд можно будет только после обжалования в вышестоящий орган страховщика. Благодаря этому права граждан могут быть защищены более оперативно, а нагрузка на суды, возможно, снизится.

Травмы , ссадины. СС0

Новый порядок взыскания недоимки

Устанавливается с апреля и особый порядок взыскания недоимки, не превышающей 3000 рублей, за счёт денежных средств организации или ИП. Если в течение трех лет после окончания первого требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов сумма не превысила 3000 рублей, то решение о взыскании принимается в течение двух месяцев со дня истечения указанного срока.

Кроме того, должностные лица налоговых органов теперь имеют право требовать информацию об имуществе, имущественных правах, обязательствах организаций и ИП, в отношении которых принято решение о взыскании недоимки более 1 млн рублей, если данное решение не исполнено в течение 10 дней.

Налоговики также по одному решению о взыскании недоимки могут производить осмотр территорий, помещений, документов и предметов организации при наличии ее согласия, но не более одного раза.

Кредит. Кошелек. СС0

Ограничения для банков

Вводятся максимальные размеры платы, взимаемой банками со своих клиентов — индивидуальных предпринимателей (ИП) — в системе быстрых платежей

Это касается тарифа на оплату услуг как медицинских, так и образовательных учреждений. Также это относится к платежам в пользу благотворительных организаций, оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг транспортной инфраструктуры и некоторых других платежах — здесь взимаемый размер платы не должен превышать 0,4%.

По остальным платежам — не более 0,7%. За государственные платежи плата не взимается.

Снизились надбавки по кредитам

Снизились значения надбавок к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов и кредитов финансирования долевого участия, которые будут выданы после 1 апреля 2020 года.

Кроме того, если ипотечный кредит с низким первоначальным взносом (до 10%) погашается за счет материнского капитала, надбавки к его коэффициентам риска будут снижаться по мере погашения, что позволит расширить возможности по получению ипотеки для семьи.

Ипотека. СС0.

Что еще нас ждет в апреле?

С 15 апреля материнский капитал будет выплачиваться без заявлений. Для этого ребенка нужно зарегистрировать в ЗАГСе, после чего его данные передадут в Пенсионный фонд РФ, который и будет назначать материнский капитал. Правда, это не касается приемных родителей, для них сохраняются прежние правила.

С 9 апреля все аттракционы, в том числе временные, будет необходимо регистрировать в органах гостехнадзора до момента ввода их в эксплуатацию. Для аттракционов, что были введены в эксплуатацию до 9 апреля, предусмотрены переходные периоды их регистрации, в зависимости от степени потенциального риска сооружения.