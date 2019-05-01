Пенсии, визы и дорожные знаки: как изменится жизнь россиян с 1 мая

С 1 мая 2019 года вступают в силу законодательные изменения, которые так или иначе коснутся жизни многих россиян. Рассказываем о них в обзоре традиционных нововведений.

Увеличение пенсий ветеранам войны

С 1 мая вырастут военные пенсии ветеранов Великой Отечественной войны. Суммы ежемесячных выплат увеличат в среднем на 15−20%, или, как пишут в «Парламентской газете», на 9,5 тыс. рублей, сообщают «Известия».

Прибавка коснется только тех, кто проходил службу в рядах действующей армии (или других силовых структур), а также состоял в партизанских отрядах и отрядах подпольщиков, служил в разведке, был награжден медалью «За оборону Ленинграда», и граждан, в детском возрасте получивших инвалидность из-за ранений.

Дорожные знаки станут меньше

Миниатюрные дорожные знаки в Барнауле Altapress.ru

С 1 мая на дорогах можно будет устанавливать знаки меньшего размера. Вместо 70 на 70 см знаки могут быть размером 50 на 50 см или даже 40 на 40. Уменьшенные версии можно использовать лишь в центре городов и в кварталах исторической застройки. На скоростных трассах будут прежние знаки, пишет «Московский комсомолец».

Выплата ветеранам ко Дню Победы

Теперь в мае ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны будут каждый год получать выплаты по 10 тысяч рублей. Ранее такую выплату давали в единовременном порядке, сейчас она станет регулярной. Денежный подарок ко Дню Победы положен и ветеранам-гражданам России, которые проживают в странах Прибалтики.

В указе президента сказано, что выплаты будут получать участники войны в составе действующей армии, партизанских и подпольных организациях, разведчики и контрразведчики, военные журналисты, работавшие на передовой, участники операций по ликвидации националистического подполья на западе СССР в 1944—1951 годах и другие категории ветеранов ВОВ.

В Коста-Рику можно отправиться без визы

С 25 мая жители России смогут до 3 месяцев находиться на территории страны без оформления визы. Соответствующие послабления действуют и для граждан Коста-Рики на территории России, сообщает «Москва 24».

Социальные пособия на карту «Мир»

Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

С мая расширится список социальных выплат, которые начнуть переводить только на карты платежной системы «Мир». Среди них — начисления детских пособий, по беременности и родам, по уходу за ребенком и другие, при передаче ребенка в семью, а также выплаты пособий по безработице и начисления гражданам, пострадавшим от радиации, в том числе во время трагедии на Чернобыльской АЭС.

Табло с курсами валют перейдут в помещения

С 24 мая цифровые вывески с курсами валют должны будут убрать с фасадов зданий. Однако в СМИ, Интернете и мобильных приложениях банков данные о курсе валют будут доступны, как и прежде.

Исключения для эскроу-счетов

С 1 июля 2019 года все застройщики должны будут использовать эскроу-счета. Деньги дольщиков будут заморожены на специальных банковских счетах до полного окончания строительства. Однако с 1 мая для некоторых строителей начнут действовать послабления. В частности, для тех, чьи дома готовы минимум на 30%. Они смогут привлекать деньги дольщиков напрямую.