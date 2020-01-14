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Жизнь

Пенсии задержали в Кузбассе из-за массового увольнения почтальонов

В Кемеровской области жители Ленинска-Кузнецкого не могли вовремя получить пенсии из-за массового увольнения почтальонов, пишет «Тайга.инфо».

Почтальон, стрит-арт в Красноярске.
Почтальон, стрит-арт в Красноярске.
Регина Ступурайте, пресс-служба ФГУП "Почта России"

В конце декабря 2019 года из почтовых отделений города уволились шесть сотрудников, что вызвало перебои с доставкой пенсий на дом.

«Они были пенсионного возраста, поэтому имели право написать заявления без двухнедельной отработки. Оперативно найти им замену не удалось, поэтому и случились небольшие задержки», — рассказала начальник ленинск-кузнецкого почтамта Татьяна Столярова.

В городском управлении соцзащиты отметили, что к некоторым пенсионерам почтальоны не смогли попасть из-за того, что график выплат нарушился и запланированный день сместился.

«Пожилые люди из осторожности не открывали двери незнакомцам, ведь к доставке пенсий пришлось привлечь сотрудников из ближайших отделений „Почты России“», — пояснила начальник управления соцзащиты Светлана Добкина.

Власти пообещали к концу недели полностью решить проблему и наладить график выплат. Всего в городе около 15 тыс. пенсионеров, большая часть из которых получают выплаты через почту.

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