Пенсионер-десантник прямо в избиркоме избил кандидата в депутаты из-за «крысы и ориентации»

Учредитель издания KrasNews Дмитрий Полушин рассказал в своем Instagram о нападении на него в красноярском избиркоме.

Кандидат в депутаты от партии «Зеленые» сообщил, что на него напал другой претендент на место в заксобрании края от «Справедливой России за правду» Александр Шадрин.

Конфликт произошел в избиркоме, когда политик принес документы для регистрации. Там его и встретил 60-летний глава Союза десантников Красноярского края.

«Я пропустил момент удара, когда отвернулся и пошел к выходу. У меня были заняты обе руки. После попадания в лоб и рассечения, он нанес еще около десяти ударов. Я не стал давать сдачи, понимая, что он только этого и ждет для заголовков „Полушин ударил военного пенсионера“. Я сдержался и задержал нападавшего до приезда полиции», — пояснил Полушин.

Все началось со словесной перепалки с помощницей Шадрина, по словам которой, пострадавший назвал ее «истеричкой и ссыклом».

Полушин подчеркнул, что ранее Шадрин пытался не допустить его до выборов и писал соответствующее жалобы в избирком, однако получил отказ. Закончилось все сломанным носом и несколькими швами на лбу.

Шадрин рассказал «Подъему», что конкурент Полушин «нецензурно его оскорбил».

«Ничего, что мне 60 лет, а ему 40? Ничего, что я инвалид второй группы, и эта мразь меня оскорбляет? Вот такой мерзавец. Меня, человека с медалью „За отвагу“, трусом назвал, крысой и еще похлеще, что я нетрадиционной ориентации», — объяснил он.

Полушин в ответ заявил, что Шадрин обманывает о матах с его стороны, подтвердив, что «словесная перепалка без матов была взаимной».

«И в своем вранье договорился до того, что вообще не бил меня, а я сам ударился. Позор и трусость признать содеянное. Его преданная помощница, стоявшая рядом, пишет, что ничего не видела. Единственное объективное доказательство произошедшего — видео с камер наблюдения, которое мне продемонстрировали, но отказались на месте предоставлять. На нем запечатлено, как кандидат Шадрин подленько набросился с кулаками на меня, когда я отвернулся и пошел в сторону выхода», — отметил кандидат.

Шадрин возглавляет Союз десантников Красноярского края, занимается патриотическим воспитанием молодежи. Как и Полушин, он выдвигается на выборы в Законодательное собрание края. Голосование пройдет 17−19 сентября.