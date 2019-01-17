Казус в законе. Пенсионер МВД из Барнаула более 30 лет стоит в очереди на квартиру

Барнаулец Виктор Шевченко не может получить полагающееся ему как пенсионеру МВД жилье из-за казуса в законодательстве. Мужчина много лет находится первым в списке, но это никак не способствует решению его проблемы.

«Таких квартир нет»

61-летний Виктор Шевченко стоит на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий с февраля 1988 года. В 1990 году МВД выдало ему однокомнатную квартиру площадью 30,1 кв. м. Жилье он приватизировал вместе с супругой, но при этом нуждающимся быть не перестал.

Согласно ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ» норматив предоставления жилья на двух человек составляет 42 кв. м. До этой величины семье не хватает 11,9 кв. м. К этой площади им могут добавить 9 кв. м. Таким образом, максимально возможная квадратура жилья, которую им могут дать, составляет 20,9 кв. метров.

В 2018 году специально для сотрудников МВД в Барнауле построили дом на ул. Германа Титова, 46б. Но квартир такой площади, какая требуется Шевченко, в нем нет — самые маленькие начинаются от 34 кв. м. Поэтому жилищно-бытовая комиссия ГУ МВД по Алтайскому краю отказала мужчине в предоставлении квартиры, хотя он уже около 10 лет значится первым в списке.

«Так не положено»

Пенсионер обратился в суд. Там он предложил МВД два варианта решения вопроса. Первый — забрать у него имеющуюся квартиру и дать новую большей площади. Второй — выделить ему средства на полагающиеся 20,9 кв.м., а остальное он был согласен доплатить сам. Ни то, ни другое МВД не устроило. «По закону так не положено», — заявила представитель ведомства в суде.

В итоге суд отказался обязать ГУ МВД по АК обеспечить Виктора Шевченко жильем. Теперь пенсионер решил направить обращение в приемную президента РФ.

Есть ли выход?

Ирина Пироженко,

юрист семьи:

В этой ситуации мы столкнулись с несовершенством нормативно-правовой базы, когда право на жилье формально существует, но реализовано быть не может. Поэтому находиться первым в очереди можно годами. Законодателю следовало установить механизм регулирования ситуаций, когда норма квадратных метров не соответствует имеющемуся в наличии жилью. Считаю, что было бы логично разрешить объединять финансовые ресурсы гражданина и МВД России, чтобы человек имел право самостоятельно доплатить стоимость площади квартиры, превосходящей норматив.

При этом, как говорит юрист, передать право собственности на имеющуюся квартиру детям с целью получения нового жилья Виктор Шевченко не может. Это грозит обвинением в намеренном ухудшении жилищных условий и отказом в предоставлении жилья. За это его также могут удалить из списка нуждающихся.

Также полицейский может встать на очередь на получение денежной компенсации, но там он будет далеко не первый. Сколько ему придется ждать выплаты, неизвестно. Семья опасается, что ни квартиры, ни компенсации они так и не дождутся, ведь право ветерана МВД на жилье в их случае не наследуется.