Пенсионер в трико и сланцах сбежал из «инфекционки» по пожарной лестнице и уехал на автобусе

В Омской области оштрафовали пенсионера с подтвержденным COVID-19, сбежавшего из больницы и уехавшего домой на рейсовом автобусе, сообщает « СуперОмск ».

Пожилой мужчина 12 мая поступил в инфекционную больницу имени Долматова, а через несколько дней решил уйти домой.

Побег заметила одна из сотрудниц медучреждения, но мужчина оторвался от погони несмотря на возраст.

«Я находилась в реанимации, увидела, что по пожарной лестнице, расположенной внутри здания, спускался мужчина в возрасте без маски, в трико и сланцах. Спросила, куда он направляется, он ответил, что идет за лекарством, которое ему якобы принесли со стороны приемного отделения. Побежала следом за ним, однако он выскочил за дверь на улицу», — рассказала суду работница больницы.

После пенсионер отправился на остановку и сел в рейсовый автобус, на котором доехал до дома, где его поджидала «группа захвата».

Мужчину обвинили в «нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенном в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Суд признал пенсионера виновным и оштрафовал на 15 тыс. рублей.