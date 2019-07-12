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Жизнь

Пенсионеры в Барнауле возмутились поборами на ненужный им шлагбаум

Жильцы дома по ул. Солнечная поляна, 99 заметили в квитанции подозрительную строку. 180 рублей в месяц они платили за установленные во дворе шлагбаумы, хотя управляющая компания обещала брать деньги за это только с автомобилистов. В дело вмешались депутаты и краевая госинспекция.

Проезд закрыт.
Проезд закрыт.
CC0

Пенсионеры без авто пожаловались барнаульскому депутату, члену «Справедливой России» Оксане Молодых, передает пресс-служба партии.

«На собрании говорили установка будет за счет автомобилистов. У нас даже велосипеда нет, еле по квартире передвигаемся». — рассказали они.

Госинспекция проверила документы УК «Квартал» и подтвердила факт незаконных начислений. Строчку из квитанции пенсионеров уберут и вернут начисленные с ноября 2018 года деньги. Общая сумма составляет несколько сотен тысяч рублей.

Как отмечает Молодых, собственники помещений несут бремя расходов на содержание общего имущества, однако начисления должны быть на законных основаниях.

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