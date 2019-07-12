Пенсионеры в Барнауле возмутились поборами на ненужный им шлагбаум

Пенсионеры без авто пожаловались барнаульскому депутату, члену «Справедливой России» Оксане Молодых, передает пресс-служба партии.
«На собрании говорили установка будет за счет автомобилистов. У нас даже велосипеда нет, еле по квартире передвигаемся». — рассказали они.
Госинспекция проверила документы УК «Квартал» и подтвердила факт незаконных начислений. Строчку из квитанции пенсионеров уберут и вернут начисленные с ноября 2018 года деньги. Общая сумма составляет несколько сотен тысяч рублей.
Как отмечает Молодых, собственники помещений несут бремя расходов на содержание общего имущества, однако начисления должны быть на законных основаниях.