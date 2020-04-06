Пенсионеры вместе с бомжами получили помощь и уверены, что она «от государства»

Волонтеры движения «Доброе дело» приехали на улицу, где много заброшенных домов и находится приют для бездомных.

«Они мало информированы о коронавирусе, у них мало средств, чтобы защитить себя. У людей нет возможности купить маску, антисептики. Эти люди живут с нами в городе, поэтому мы обязаны их проинформировать, помочь им», — отметил инициатор акции Павел Протасов.

Бездомным раздавали спецнаборы — крупы, консервы, чай, хлеб, сахар и средства защиты. Узнав об этом, к очереди присоединились пенсионеры и инвалиды из ближайших домов.

«У нас в стране коронавирус. Стараемся лишний раз из дома не выходить. Но сегодня вот вышли. Нам помогают, раздают продуктовые наборы, дают как бы социальную помощь», — порадовалась пенсионерка, уверенная, что помощь она получила от государства.

Примечательно, что помощь волонтеры организовали на собственные средства. Государство осталось в стороне, даже полиции рядом с очередью не было, поэтому все прошло спокойно, отмечают активисты.