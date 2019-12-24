Пенсионерка организовала в Новосибирске секс-притон и зарабатывала на девушках миллионы

60-летнюю сутенершу будут судить в Новосибирске по уголовному делу об организации занятий проституцией, пишет НДН .

Пенсионерка с 2009 года руководила преступной группой, в которую поначалу входили муж и сын, но позже присоединились еще семь человек.

Ряды проституток пополняли девушками из Новосибирска, а также их других регионов Сибири. Их доставляли в арендованные квартиры.

Ежемесячный доход ОПГ составлял около миллиона рублей. Задержали сутенершу и подельников в 2018 году. По ходатайству следователя в отношении пенсионерки, ее мужа и сына избрали мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде, двое — под домашним арестом. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.