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Жизнь

Пенсионерке-путешественнице грозит большой штраф за попытку побега с внуком из карантина

В Томской области пенсионерка, нарушившая карантинный режим, помещена в медицинское учреждение, сообщает региональное МВД.

Александр Ревва в роли бабушки.
Александр Ревва в роли бабушки.
Кадр из трейлера фильма "Бабушка легкого поведения", реж. Марюс Вайсберг, 2017.

Пенсионерка 25 марта 2020 года вернулась из-за рубежа и остановилась у своего родственника. Ее уведомили, что она 14 дней обязана находиться в изоляции в домашних условиях.

«2 апреля 2020 года пенсионерка, нарушив карантинный режим, попыталась покинуть областной центр совместно с несовершеннолетним внуком», — рассказали в ведомстве.

Побег не удался. Сотрудники полиции передали женщину и ребенка медработникам, которые поместили их в медицинские учреждения.

В отношении сибирячки 1959 года рождения возбудили дело об административном правонарушении. Максимальное наказание — штраф до 40 тыс. рублей.

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