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11 сентября
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Жизнь

Пенсионерки спилили детские качели, которые мешали их подруге

В Волосовском районе Ленинградской области пенсионерки спилили качели на детской площадке во дворе, сообщил телеканал ren.tv. Конфликт разразился из-за 90-летней пенсионерки, которая пожаловалась подругам на скрип качелей.

Качели.
Качели.
СС0

Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Женщины распилили конструкцию ножовкой на глазах у детей и их родителей.

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