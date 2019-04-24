Пенсионерку из алтайского села обманула лжеследователь

Жительницу села Михайловское обманули мошенники, представившиеся следователем и адвокатом. Женщина отдала более 250 рублей за «госпошлину» и «медосвидетельствование», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

66-летней пенсионерке на домашний телефон позвонила женщина, которая представилась следователем из Москвы. Она сказала, что расследует дело о мошенниках. По словам звонившей, пенсионерка, якобы, приобрела лекарство-фалисьфикат, вредное для здоровья. Продавцы этого лекарства, по словам лжеследователя, задержаны, а пенсионерке можно вернуть деньги за препарат, а также получить компенсацию.

Чтобы получить компенсации, пенсионерке сказали заплатить госпошлину — более четырех тысяч рублей. Но на этом мошенники не остановились. На следующий день женщине позвонил «адвокат», который пояснил, что нужно заплатить еще одну госпошлину — около 100 тысяч рублей и еще более 150 тысяч за прохождение медицинского освидетельствования. Пенсионерка согласилась.

Только после перевода денег женщина поняла, что ее обманули мошенники и обратилась за помощью.

В полиции напоминают, если вам по телефону сообщили о полагающейся компенсации за приобретенный ранее товар или лекарства, не следует поддерживать разговор, сообщать свои данные, переводить денежные средства. Необходимо срочно обратиться в полицию.