Пенсионерку из Костромы оштрафовали за любовь к творчеству и нелюбовь к евреям

Пресс-служба Свердловского районного суда Костромы сообщила k1news.ru о решение по делу в отношении пожилой жительницы Костромской области. Ее оштрафовали на 10 тыс. рублей за возбуждение вражды, ненависти и розни к еврейскому этносу и ее отдельным представителям.

Пенсионерка в течение двух лет сочиняла и исполняла песни, записи которых выкладывала в сети Интернет. Лингвистическая судебная экспертиза усмотрела в данных произведениях признаки возбуждения вражды, ненависти и розни к еврейскому этносу и ее отдельным представителям.

Женщина на судебном заседании не стала отрицать факт размещения видеоконтента в открытом доступе. Как отмечает пресс-служба, свои действия она объяснила тем, что в песнях «показывала истинное лицо евреев, мнение о которых сложилось из прочитанной литературы».

За свои творческие порывы костромичка понесла минимальное наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей.