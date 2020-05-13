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13 мая
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Жизнь

Пенсионный фонд обратился к жителям Алтайского края после давки у барнаульского отделения

Утром 13 мая у здания ПФР в Барнауле собралась толпа барнаульцев, желающих оформить единовременное детское пособие в 10 тысяч рублей. В связи с таким резким увеличением потока посетителей Пенсионный фонд обратился к жителям края.

Толпа у Пенсионного Фонда.
Толпа у Пенсионного Фонда.
"Инцидент Барнаул"

В ПФР напомнили, что с 30 марта принимает граждан только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг. Такие меры приняты для снижения риска распространения коронавирусной инфекции.

Заявление на выплату можно оформить только на Едином портале Госуслуг. А ажиотаж из-за «президентских» выплат ставит под угрозу здоровье посетителей ПФР в регионе, говорится в обращении.

«Да, всем известно, что в первые дни возможности подачи заявления наблюдалась некорректная работа сайта ЕПГУ из-за повышенной активности пользователей портала, что вполне логично — только в Алтайском крае на эту выплату претендуют порядка полумиллиона человек… Положенные выплаты получат все без исключения, а заявление можно подать вплоть до 1 октября текущего года.», — отметили в ПФР.

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