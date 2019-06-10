Пенсионный фонд протестирует технологию автоматического определения бедных

Эксперимент пройдет в восьми субъектах РФ: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях, сказал председатель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов.

Как именно будет работать тестируемая технология, не уточняется. Дроздов указал на то, что цель эксперимента — снизить уровень бедности в два раза. Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы России.

«По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы <по снижению бедности>. И помощь Росстату, конечно», — сказал глава ПФР.

Статистика

Согласно официальной статистике, за чертой бедности сегодня находятся 19,3 млн россиян (13,2% населения страны). Реальные доходы населения падают шестой год подряд, пишет znak.com. За два последних года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%. Свыше 60% россиян стыдятся вечной бедности в России.

Кремль следит

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пристально следит за ситуацией с общим падением доходов россиян и трезво оценивает экономическое положение граждан. В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что жизнь в России «далека от идеала, многим людям трудно, а некоторые просто выживают».