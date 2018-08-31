Пенсионный фонд сократит штат своих сотрудников

Оптимизация штата происходит регулярно, только за последние три года он сократился на 17 тысяч сотрудников, отметили в ПФР, пишет ТАСС.
Также меняется и территориальная структура фонда — в 2016—2017 годах 620 управлений ПФР были реорганизованы в 242 межрайонных управления.
При этом в Пенсионном фонде заявили, что продажа используемых им объектов невозможна, так как они находятся в ведении Фонда Росимущества.
«Продажа данных объектов в ПФР не обсуждается, так как все они являются госсобственностью и переданы фонду Росимуществом в оперативное управление», — говорится в заявлении пресс-службы ПФР.
Офисы ПФР — «это в основном клиентские службы, в которых идет прием населения, в том числе маломобильных групп», отметили в фонде.
В Пенсионном фонде рассказали, что за год клиентские службы ПФР посещают около 10 миллионов пенсионеров и инвалидов, 1−1,5 миллиона владельцев сертификата на материнский капитал.