Пенсионный фонд сократит штат своих сотрудников

В 2019 году планируется сокращение штата сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР) — количество работающих в ПФР по сравнению с 2015 годом уменьшится на 25%.

Оптимизация штата происходит регулярно, только за последние три года он сократился на 17 тысяч сотрудников, отметили в ПФР, пишет ТАСС.

Также меняется и территориальная структура фонда — в 2016—2017 годах 620 управлений ПФР были реорганизованы в 242 межрайонных управления.

При этом в Пенсионном фонде заявили, что продажа используемых им объектов невозможна, так как они находятся в ведении Фонда Росимущества.

«Продажа данных объектов в ПФР не обсуждается, так как все они являются госсобственностью и переданы фонду Росимуществом в оперативное управление», — говорится в заявлении пресс-службы ПФР.

Офисы ПФР — «это в основном клиентские службы, в которых идет прием населения, в том числе маломобильных групп», отметили в фонде.

В Пенсионном фонде рассказали, что за год клиентские службы ПФР посещают около 10 миллионов пенсионеров и инвалидов, 1−1,5 миллиона владельцев сертификата на материнский капитал.