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Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски

Российская подводная лодка всплыла рядом с Аляской, заявило Северное командование Вооруженных сил США.

Российская подводная лодка.
Российская подводная лодка.
wikipedia.org

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня близ Аляски. Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — цитирует РИА Новости заявление американских военных.

В Пентагоне также отметили, подлодка находится в международных водах.

Военные США добавили, что запросов о помощи от российской стороны не получали, но готовы ее предоставить в случае необходимости.

В настоящий момент официальных комментариев со стороны российского министерства обороны относительно данного заявления нет.

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