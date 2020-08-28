Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня близ Аляски. Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — цитирует РИА Новости заявление американских военных.
В Пентагоне также отметили, подлодка находится в международных водах.
Военные США добавили, что запросов о помощи от российской стороны не получали, но готовы ее предоставить в случае необходимости.
В настоящий момент официальных комментариев со стороны российского министерства обороны относительно данного заявления нет.